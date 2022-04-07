乘客遺銀包　的士司機憑卡片主動歸還：唔好為三幾千蚊出賣良知

在疫情下，運輸業尤其的士司機的收入大受影響，但不義之財不可貪！有的士司機日前發文指，當他接載完乘客去廁所後，發現後座有銀包被遺下，便立即聯絡卡片上的電話，最終將銀包物歸原主，失主亦有回禮以報答司機。大批網民稱讚司機的善舉，司機在文中亦坦言「有啲嘢真係要堅持自己嘅良心去搵錢」，不能為了錢而出賣良心。



有的士司機日前在車上發現乘客遺下的銀包，內有大量現金和銀行卡，他立即聯絡失主並於翌日交還銀包，獲網民大讚。（fb「的士司機資訊網 Taxi」）

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該名司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，慨嘆現時的士司機收入大減，惟即使生意差，「有啲嘢真係要堅持自己嘅良心去搵錢！」，亦不應貪不義之財。他表示，日前接載1名乘客到目的地後，下車去廁所並返回的士，此時卻發現後座有1個啡色銀包，內有大量現金和銀行卡，他隨即找到銀包內的卡片，並聯絡失主。

雙方相約於翌日見面以交還銀包，司機其後在帖文留言補充，稱已經將銀包還給失主，對方亦送1支酒作為回禮，「呢個世界仲有一部份的士司機係有良知而且專業咁做好呢份工作」，同時解釋自己發帖的原因，希望各位行家秉持的士司機的形象，「唔好俾人睇死！我哋揸的士係正行正業，唔好為三幾千蚊出賣良知」。

樓主的善心獲網民大讚，希望能將這種態度傳揚開去，「欣賞你的行為，加油的士大哥，好人平安」、「好事應該俾人知，會感染身邊嘅人」、「好彩個乘客遇到你」、「唔係每個司機都會咁好心㗎！值得讚」。

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