夫性慾強人妻受不住　17歲女被迫當性奴服待繼父　長期遭禁錮性侵

身為人母竟然迫親生女落火坑？印尼發生1宗令人心寒的性侵案，當地1名41歲人母改嫁45歲丈夫後，因無力滿足丈夫性需要，竟然要17歲親生女上床「服待」繼父，女兒拒絕後當場被毒打威脅，如未能滿足繼父需要就要趕出家門。夫婦後來更禁錮仍在求學的女兒在家中當「性奴」，少女先後6次被強姦。後來有鄰居發現少女沒再出門，擔心下報警始揭發事件。夫婦已被捕還柙，將被控違反兒童保護法，面臨最高15年監禁，全案仍然在查。



17歲少女被母親強迫和繼父性交，後來更遭禁錮要輟學。（示意圖／Getty Images）

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事發於印尼廖內省關丹辛金吉攝政區（Kuantan Singingi ）一條村莊，當地警方、兒童福利部明等日前揭發這宗夫妻合謀的性侵未成年人士案件，遭性侵的少女代號TS，身為其親生母親41歲女子IN及繼父45歲男子S已雙雙被捕。

當地警方透露，他們4月6日接到該村村民報案，發現有戶家庭禁止女兒外出，該名少女曾對鄰居表示被迫和繼父性交。翌日警方趕現場，成功尋獲17歲少女TS，她當場剖白事件經過，稱母親希望她和繼父性交，對上一次被侵犯是本月5日，她已被繼父性侵6次，不服從會被威脅及毆打，自己仍未成年，警員馬上拘捕其父母。

少女的繼父及生母雙雙被捕，警方指2人已承認罪行。（警方圖片）

初步調查指，夫婦報稱結婚約3個月，但他們未有正式註冊或進行宗教儀式，無法查明婚姻關係，法律上只能當同居。受害少女是IN和前任所生，IN發現婚後無法滿足丈夫性需要，有天丈夫要求性交，她以身體不適為由拒絕，便叫女兒上床「代勞服待」繼父。

女兒即時拒絕，IN異常生氣出手毆打她，威脅要趕她出家門，少女只好就範。繼父一次得逞後還想再次侵犯她，每次都先告訴妻子想和受害人性交，2人其後完全把少女當是性奴，更禁止她離開家門。少女當時是就讀職業學校，因事件被迫輟學，她長期不能出家門，鄰居起疑報案，因而揭發案件。

警方指IN和S都已承認犯罪，2人涉違反兒童保護法還柙候查，如控罪成立將面臨最高15年監禁。

（綜合）