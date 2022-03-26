74歲老翁服強力春藥嫖妓　激戰10分鐘突停下　疑「馬上風」猝死

胡亂服藥後果可大可小！印尼日前發生1宗老翁疑「馬上風」暴斃事件，當地1名74歲老翁買春時服用某種強力春藥，其間突身亡。涉及性交易的女子稱，老翁在床上突然變得生龍活虎，與她持續性交約10分鐘，但突然停了下來，她以為老翁已完事便離開房間去浴室，未料她回來時卻見老翁仰頭躺在床上，雙手緊握半抬高，當場已無氣息，警方到場撿走老翁服用的強力藥物調查，由於現場無虐待或打鬥痕跡，老翁亦沒傷痕，懷疑他是服藥後猝死。



印尼1名74歲老翁到當地一家賓館嫖妓，警方到場時他已全身僵硬死亡。（警方圖片）

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事發於印尼東爪哇省吉迪里市，3月23日，74歲老翁去當地一家表面是賓館，實質是妓院的場所嫖妓，他選中1名48歲妓女進行性交易，疑因服用強力春藥後「馬上風」猝死。警方表示，該女子稱他們發生性行為了約10分鐘性，其後她離開房間去浴室，大約5分鐘後折返，卻見老翁仰頭躺在床上一動不動，已無氣息，馬上叫賓館老闆報警。

消息指，老翁是附近一條村的村民，早上9時左右前往買春，該女子稱老翁服用強力春藥後整個人變得很有精神，更將她推倒床上撕爛其新買的內衣，並表示會賠償；兩人性交10分鐘左右，女子見老翁突然停下，以為完事便離開房間去浴室，回來時發現老翁沒了呼吸。

警方在早上10時接報到場，發現老翁身體已僵硬，兩手緊握半抬高躺在床上，全身只穿內褲。醫療小組人員稱沒發現男子被虐待或打鬥的痕跡，身體沒有傷痕，相信男子是突然暴斃。警方在現場檢獲強力春藥，另外還有電單車車匙、駕照、疫苗證及現金，遺物已轉交家人。警方判斷他是猝死，具體死因仍然待查。

（綜合）