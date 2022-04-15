廚房鋅盤裂縫生「黑木耳」　剪極都繼續無限生　裝修師傅教要咁做

潮濕天氣易滋生菇菌，有網民上載家中廚房的照片，指鋅盤附近不斷生出類似「黑木耳」的物體，即使每星期剪掉仍會不斷生長，而且裂縫愈來愈大，因而求問可以怎樣處理。



有數堆像黑木耳的菌類物體長在鋅盤裂縫位置。（fb群組「一個裝修佬」圖片）

該網民在facebook群組「一個裝修佬」上載有關照片，只見鋅盤裂縫位置生出至少4堆超像「黑木耳」的菌類物體，有大有小。樓主補充指，鋅盤底部亦有密集式生菇，「太精彩啦，唔敢影出嚟嚇人」。

帖文引起網上熱議，有網民笑言是「自家種黑木耳」、「加啲醋，少少辣油，少少麻油味更香」，又指「福氣！第日封城都唔怕無野食」。有人則認真回答指，可以剪掉「黑木耳」後抹漂白水，但有裝修師傅則指出，圖中菌類應是雲耳或木耳，相信是櫃枱面開始下陷滲水引致，處理方法只有將整個櫃換掉。

有同病相憐的網民則分享自身經驗，指其櫃枱面之前都有細小菌類長出，而櫃籠入面水龍頭正下方則生長一大堆，其他喉管亦有生菇，「幾肯定入面成個木殼已經索晒水，濕到發黑㗎喇，剩係剪出面啲木耳係無用，一定要砍掉重練」。

香港氣候潮濕，不時在古怪地方長出菇菌，其中2016年一幅電車生菇照片，被放上網後即時引起一輪市民爭搭電車尋找電車菇的熱潮。2018年亦有大埔街坊發現家中地拖「生菇」，惹來網民關注。

香港浸會大學生物系教授翁建霖接受《香港01》訪問曾表示，菇菌為附生性生物，一般寄生於已死亡的植物上，而不論品種及是否有毒，市民絕不應把突然在家居滋生的菇菌吃下肚，就算清理時，也要注意不應徒手處理，移走時最好帶上手套，以免之後再接觸其他食物而中毒，如有關菇菌有毒，誤食者或會有嚴重腸胃不適。