網友買杏鮑菇驚見發霉原來能吃？內行人揭「霉菌」真身竟是這東西

美式賣場Costco生鮮食品驚見發霉！有台灣網友抱怨，近日購買Costco杏鮑菇，才從冷凍庫拿出來5分鐘，就發現有發霉痕跡，讓他相當傻眼。不過有網友表示，這其實不是發霉，只要水氣多就會出現。



一名台灣網友在Facebook Group《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，近日在Costco購買生鮮杏鮑菇，想不到從冷凍庫拿出來5分鐘後，就發現杏鮑菇發霉了，嚇得立刻拿回店內退貨。

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該網友說：「因為挑選的時候，有霧氣還是什麼氣體在上面，所以沒有看到，也不以為然會有什麼問題，加上也買過很多次了，這是第一次遇到，會發現大概是因為霧氣散開後，才赫然驚覺裡面竟然都長黴菌了」。

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該網友表示：「這是滿嚴重的事，因為要是沒發現就都吃下肚了還渾然不覺，而且很可能那幾箱的杏鮑菇都是這個狀況，也不知道多少客人買走，甚至吃下肚了，如果我回家才發現或是放冰箱過兩三天要煮才發現，那真的跳的黃河也洗不清了」。

不過有其他網友留言「這不是發霉，是菇的菌絲，水氣多就會長」、「所有菇都會有的回菌現象 是正常的，菇是可以吃的，不用擔心」、「那是冰比較久，不是發霉」，另外也有人說「看到這顏色，我就不會買了」、「有疑慮就拿去退，不要虧待自己的權利」。

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