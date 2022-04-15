沈可婷案│開車撞斃8名蚊型車少年　馬國女判囚6年獲百萬網民聲援

「沈可婷」這名字近日登上Google熱搜，她其實是轟動馬來西亞的8死車禍案被告。2017年，當時年僅22歲的沈可婷於凌晨3時半駕車回家途中，撞上一群在飆「蚊型車」的少年，導致8名13至16歲少年死亡。經歷5年訴訟，她曾2次被判無罪，直至日前當地高庭改判疏忽駕駛導致他人死亡罪成，即時入獄6年及罰款6000令吉（約1.11萬港元）。不過，判決出爐後當地網民幾乎一面倒支持沈可婷，更發起聯署至今已逾150人萬人聲援，其中涉及案件細節，包括少年凌晨騎非法改裝車、沈完全無違反交通守則等，下文將交代事件始末。



高庭宣判後，網民發起了多個網上聯署聲援沈可婷，已有逾150萬人簽署支持。（change.org截圖）

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案件始於2017年2月18日，時年22歲的華裔女子沈可婷凌晨3時20分左右駕車回家途中，在新山市區內環公路遇到約30至40名巫裔少年聚集在公路飆經改裝的「蚊型車」。沈閃避不及撞上，其中6名少年當場死亡，2人送院途中死亡，共導致8名13至16歲少年斃命。同年3月，沈被控判疏忽駕駛導致8人死亡。

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什麼是蚊型車?

飆蚊型車（改裝單車）是當地年輕人流行的特技單車活動，大約始於2001年，玩家會將身體趴在單車、抬起雙腳減低風阻，看起來像在吸血的蚊子，而且很多都是改裝到沒有煞車裝置、細車架、調低手把、沒車燈等。當地有許多影片介紹這種活動，由於玩家會到公路飆車，嚴重影響其他駕駛者及交通安全，當地人甚至認為玩家真的像蚊子一樣煩人，又會稱呼這些年輕人做「蚊型腳車黨」。



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事件在庭上糾紛逾5年，沈可婷兩度獲判無罪釋放，至2021年10日，總檢察署第二次上訴至新山高庭（高等法庭）。至今年4月13日，她被判疏忽駕駛導致他人死亡罪名成立，判監6年及罰款6000令吉，服刑後要吊銷駕駛3年。辯方律師提出暫緩服刑以提出上訴，但法官拒批，要即時服刑。

案件第一次審理時，當時法官認為司機擁有在馬路行駛權，沈可婷在無酒駕、無用手機、有繫安全帶及遵守車速限制下使用3條車道都沒問題，更反指那群騎蚊型腳車少年聚集在道路左邊的昏暗位，將自己置身危險。調查人員也表示，該路段限制司機視線，司機無可能預計到過高坡後會有一群少年。最終沈被判無罪。

控方提上訴，認為沈不能以不熟悉該路段為借口，而事發時燈光未有庭上提到的如此昏暗。2021年2月，高庭法官批准上訴，但由於控方未能提出充足證據，沈再被第二度無罪釋放。同年10月，控方提出第二次上訴。今年4日14日，高庭法官認為沈即使凌晨駕車至出事路段，應警覺路況昏暗進一步放慢車速下降到時速50公里以下水平，應可避免傷亡，又指案件有8人死亡，死亡人數也是判刑考慮點。

宣判後，其中1名死者的母親接受傳媒訪問，稱至今無法忘記傷痛，但案件花了5年終於有結果，她鬆了一口氣，該司機已受到適當懲罰，希望案件能警惕司機在路上要小心駕駛。她又留意到大眾批評受害者及家屬，表示傷心又失望。

高庭宣判後，網民發起了多個網上聯署聲援沈可婷，已有逾150萬人支持。（change.org截圖）

事實上，案件在當地一直引起巨大爭議，網上輿情幾乎一面倒同情沈可婷，關鍵論點包括：該群少年凌晨3時沒穿反光衣在路上騎非法改裝，沒煞車的蚊型車飆車、現場極暗，換成其他司機一樣無法預計上坡後會有一大群飆車少年、庭上已證明沈沒超速，更有遵守交通規律、她不熟悉該路段，不會知道有蚊型車黨出沒等等。

網民聞判後支持沈提上訴討回公道，當地有政黨更表明會向沈提供法律援助，民眾亦發起捐款。網民各自發起網上聯署行動，至今已有逾150萬人響應。其中最引關注的兩個聯署，發起人也是巫裔（與飆車少年同族裔），他們聲明指彼此同為大馬人民，對於沈可婷的判決感到心寒，「證據顯示她是負責任的駕駛者，也是這起車禍的真正受害者」，批評判決剝削了她的未來，「她是無辜的」，根本沒司機會想到凌晨3時出現一群蚊型腳車黨在馬路，更質疑事件是父母育兒問題，真正肇禍者是那群未來飆車黨及他們父母。

當地律師指，沈可婷現時仍可基於3點提上訴，包括上訴庭或判定高庭沒理由干預推事庭（初審法庭）審判、重犯機會幾乎會零，案件造成社會分化，但坦言難以申請保釋候審。

（綜合）