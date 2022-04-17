幼稚園生帶酒返學　同學以為果汁齊齊飲　家長嬲爆校方咁講

一群幼稚園學生齊齊喝酒，到底發生何事？美國有幼稚園女學生日前帶了1瓶酒回校，在點心時間分享給同學仔一起飲用，因為那瓶雞尾酒看似果汁，許多學生沒多想就喝下，女生事後才大爆那瓶是酒，有同學當場飲到頭暈。事件令家長震怒，批評學校怎會讓學生集體喝酒，校方解釋那瓶酒的確像兒童飲品，如有需要會處分該女生，惟家長們質疑要負責的應該是女生的父母。不少網民聞訊大驚，更懷疑那名女生的家庭是否出了什麼問題，認為讓小孩隨便拿到酒已是危險訊號。



美國有幼稚園女學生帶酒回學校，同學仔以為是果汁便一起分來飲。（ktvu新聞截圖）

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事發於密歇根州利沃尼亞市（Livonia）名為Grand River Academy的幼稚園。該校1名女學生帶了1瓶金快活（Jose Cuervo）的瑪格麗特酒（margaritas，用龍舌蘭酒調出的雞尾酒）回校，讓多名同學仔一起飲用，事件令該校家長非常不滿。

家長們透露，女兒回家後不停說頭暈，有的說覺得醉了，懷疑他們在學校喝了酒。有媽媽表示，女兒說同學將酒倒落紙杯一起分享，她喝了4、5口。當地傳媒指，一班小朋友在點心時間時全都以為那瓶是果汁，不暇思索就倒出來一起喝。該名帶酒女學生最後才告訴大家那瓶其實是酒，並前去告訴老師，杯子裏有酒。老師當時不知道那是真事，只當是開玩笑，還對女學生做了個鬼臉。

家長們發現那名女同學早知道帶回校的是酒，但仍分給同學飲用，事後仍無意怪責小朋友，但質疑校方及老師為何會讓小朋友喝酒。校方解釋，要檢查所有來帶回校的物品根本不可能，而且那類調酒看起來的確很像兒童飲品。由於部分同學飲了酒精飲品，他們會聯絡毒物防控中心做諮詢。校方已致電家長，交代所有小孩的身體沒出問題，如果有需要，校方會處分涉事女學生。

不過家長們認為該名女同學是無辜的，要負責的是她的父母，因為那孩子明顯知道是酒，父母應教她那不是小孩子飲品。網民直言事件難以置信，先是父母沒發現女兒帶酒回校，同時老師又沒發現小朋友一起分酒喝，「她（帶酒同學）可能出了家庭狀況，是個危險訊號」，有留言又指如果家有小孩一定要注意酒類存放位置，不應讓兒童拿到。

（綜合）