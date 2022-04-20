大老闆逼接替前上司空缺　港男拒絕即接噩耗：老婆已應徵打算聘用

老婆變上司，是好是壞？有港男在討論區發文職場與家事突然大兜亂，事緣其直屬上司辭職後，公司大老闆叫他考慮接任空缺，但他拒絕了，只答應如有適合人選將會全力協助。詎料原來樓主的老婆已應徵該職位，而且面試表現佳，故打算聘用。大老闆仍給機會樓主好好考慮，但情況卻令他左右為難，遂問網民有何意見。不少人提議樓主可在職場支持妻子，「兩公婆拍住上」；亦有網民認為夫妻在同一部門，確實容易惹是非，倒不如樓主接任高職更好。



樓主在討論區表示不想妻子成為自己的上司，但又不想接替上司的空缺，覺得非常為難。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該男子在香港討論區表示直屬上司早前裸辭，大老闆建議他頂上，但他只想輕鬆工作等退休而拒絕。最近大老闆再問他會不會盡力協助新上司，他自然應允，惟大老闆即拋出「重磅炸彈」，原來上司職位的人選竟是樓主的妻子！

原來樓主的妻子已應徵該職位，各方面都附合公司要求，被認為是最佳選擇，但大老闆顧慮2人的夫妻關係，故再請樓主考慮升職的建議。樓主猜老闆此舉是想逼自己就範頂替上司，但他一方面不想和妻子「日對夜對，被人話老婆騎住我」，另一方面又不想接受升職的建議，因此左右為難。

有網民覺得如果樓主妻子做了上司，在樓主犯錯時，責不責罰也會惹人閒話。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

有網民認為妻子受人賞識是開心事，建議樓主寬心地支持她，並表示夫妻一起工作沒問題，而且現在很多女性的職位被男性高，不必覺得傷了自尊。但亦有網民擔心「公私分明，傷夫妻感情；公私不分明，傷公司信任」，如果樓主日後在工事上犯錯，不管妻子罵不罵，都會招人物議，遂建議樓主接替上司職務。