00後女同事入職　中年阿叔上司扮後生狂講潮語　旁人聽到都好尷尬

若不懂時下潮語會容易被人取笑是「老餅」，但若過份刻意緊貼潮流，卻會被指「扮後生」，真是令人左右為難！有打工仔於討論區發文表示，公司最近有名00後女同事入職，其直屬上司是約40多至50歲的叔叔，該名中年上司疑想與「妹豬同事打成一片」，近日經常說潮語營造年輕感，令他聽到十分尷尬，直言「其實大家都係返工，正正常常咁講嘢咪算數，00後又唔會聽唔明嘅」。



有打工仔於討論區發文表示，公司最近有名00後女同事入職，其直屬中年上司疑想與「妹豬同事打成一片」，近日經常說潮語營造年輕感，令他聽到十分尷尬。（《大叔的愛》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「見到40幾50歲中年上司喺度扮young教00後新人，覺得好慘」為題發文表示，該名中年上司為人友善，與下屬「都幾friend」，自從有名00後女同事入職後，他經常聽到中年上司說「get唔get呀？」、「係咪好MM7呀！我覺得係MM8添呀！比MM7更MM7」、「我覺得咁樣太大癲啦」。

樓主估計中年上司是想「與妹豬同事打成一片」，於是「特登打造到自己仲好後生，好明白而家後生諗咩嘢」、「唔多唔少想show自己唔脫節」，但他在附近聽到覺得很尷尬，認為正正常常說話則可，毋須為迎合00後而說潮語，笑言「為咗要take care妹豬同事，可以去到幾盡」。

有網民認同「真係勁尷尬」、「太做作，又係覺得奇怪嘅」，不過有網民認為說潮語無分年齡，「乜潮語有年齡限制？咁小朋友三四歲用唔用得？」、「人哋幾十歲都肯打成一片，咪就吓佢囉」、「其實香港真係好多投訴X，上司講舊時，就投訴人哋擺款食古不化。如果講潮語，又投訴人哋扮年輕」。

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