單親媽懷孕被棄　不忿10歲女與生父做網友　網紅律師建議父女相認

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以下是呂秋遠律師的回應：

這位姊妹，關於未成年子女的事情，永遠是以她的感受為主，而不是你的。但是這件事，又不是這麼簡單就可以釐清的，畢竟孩子不是只要錢就能養大，還有陪伴的議題。許多媽媽在遭遇男友不願負責、老公外遇離婚時，會把伴侶情緒移轉到親子關係上，認為這個人沒有資格跟孩子接觸，希望孩子跟他永遠切斷關係。

是，這不只是錢的問題。

站在你的角度想，這麼多年來，孩子都是你照顧、情緒都是你承受，現在這個人突然回來，想要親近孩子，新仇舊恨湧上心頭，如何能一笑置之？在法院裡，我們就常遇到類似的情況：

「你真的這麼愛孩子，為什麼以前下班你都在滑手機？」

「到底是你想陪伴孩子，還是你爸媽想要看他？」

「孩子要補習，下週就要期中考，你為什麼一定要會面交往？」

「你如果當時愛小孩，為什麼你要跟那個女人外遇？」

沒有為什麼，因為這些事都是真的，但是孩子跟這些事都無關。所有的事情，都要讓孩子自己去體會，而不是你告訴孩子該怎麼做。孩子，比我們想像中的要聰明，知道誰是真心對他們好。就算這個爸爸家暴外遇、冷漠輕率、不負責任，也都應該是讓孩子自己去體會，而不是從你的行動去判斷。

台媽不滿女兒生父當年不負任拋棄母女，卻突然出現與女兒做朋友，令她感到不知所措。（《金宵大廈2》劇照）

當然，很少人會這麼理性。不付錢，卻要看小孩、外遇，卻想修復跟孩子關係、長年不聞不問，卻想要突然介入你們的生活等等，確實讓人火冒三丈，心裡更會不斷的吶喊，你TMD當我是塑膠嗎？可是，你有沒有意識到一件事？其實，你想要為孩子好，但是你卻想要把你的感受與孩子想要親近爸爸的感受，放在天平上平衡，這個想法在邏輯上就說不過去。因為，你長年的委屈，本來就不應該跟孩子的想法放在同一個天平上擺盪，講難聽點，你的委屈，跟孩子有什麼關係？會不會哪天你出現另一個可怕的想法：

「當年如果不是生了你，我早就如何如何了？」

或是，「你知道我為了你，吃了多少苦。你那個不負責任的爸爸，又做了什麼？你怎麼可以愛他？」

哈囉，這都是讓小孩不知道該怎麼辦的話好嗎？小孩有開口要你生下他嗎？

感性上，我絕對支持你的委屈，但是理性上，我根本覺得，你應該打電話給你的前夫，請他光明正大的來認領這個女兒，順便把扶養費補足，不要在那邊偷偷摸摸的接觸，該給的探視權也會給他。

為什麼？

因為，你的孩子竟然在「不知道他是爸爸」的情況下，已經開始跟他聯繫。你知道這意味著什麼嗎？意味著，她現在會把問題跟一個年長她幾十歲的男人溝通，而不是跟你。你有沒有想過，如果這個人不是他爸爸，現在你面臨了什麼危機？

她有話不跟你說，寧願跟一個陌生中年男說話的危機。

多一個人關心你的孩子，並沒有不好。他是爛、他是不負責任、他是莫名其妙，但是，當他願意親近這個孩子，請你暫時放下這些情緒，讓他們可以好好當父女，或許，你會發現，這些過去的事，多的是，你不知道的事。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）