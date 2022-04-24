拍拖6年男友準備求婚　港女見兩個EMOJI揭曾不忠：應否同佢攤牌？

「我心入面有條刺啊！」有港女日前發文，指與男友有結婚打算，但她卻意外發現男友數年前與女網友有過親密對話。驚悉男友曾經對她不忠，令她失去信任，不知應否結婚。



該女生指與男友一起6年，已有結婚打算，但因為發現男友數年前曾對她不忠，令她有心結，不能完全信任男友。（《Go Back夫婦》劇照）

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該名女網民在連登討論區以「男朋友準備求婚但係發現佢不忠」為題發帖，稱與男友在一起6年，已到談婚論嫁的階段，亦知曉男友將會於今年求婚。但她無意中發現男友數年前曾與1女子在網上有親密對話，除了有「要攬攬同錫錫」，女方更以「BB」稱呼其男友，「睇到佢哋嘅chat record 個女仔話要同佢攬攬同錫錫，男朋友都有配合send攬同錫嘅emoji畀佢，個女仔仲叫佢bb」。

雖然只有約1個月的聊天紀錄，但樓主表示不知當初他們發展到什麼程度，「心入面有條刺，成日好驚之後佢都會對我不忠」，因此現在經常偷看男友手機查看聊天對象，亦猶豫應否和他結婚。

有網民認為樓主就算勉強結婚也會因為失去互信而不開心。（《Go Back夫婦》劇照）

帖文引來網民熱議，大批網民認為以樓主的心理狀態不宜結婚，就算勉強結婚也始終會因不信任對方而傷心，並建議她應該同男友詳談，「攤牌啦，唔好估估下」、「傾完睇下解唔解到個心結」。

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