熱戀中女友瞓覺手機開飛行模式　日間偶爾消失　網民熱議是否出軌

手機開了「飛行模式」便不會接收到訊號，通常都是乘搭飛機時才會使用，以免手機信號影響飛行安全。不過有台灣男生於討論區發文表示，其朋友正在熱戀中，但日前卻打不通女友的電話，女方後來解釋是睡覺時怕吵，所以在手機開了飛行模式。樓主聽到覺得很奇怪，質疑女方是否出軌。帖文引起網民激辯，有人指手機開飛行模式是個人習慣，「會開啊，睡覺就安心睡」；亦有人勸勿多疑，建議應信任伴侶，指「感情往往會因為這樣的猜忌而破裂」。



有男生打電話未能找到女友，其後女方解釋是睡覺時怕吵，所以手機開了飛行模式，網民激辯其舉動是否有可疑。（《她的私生活》劇照）

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該名網民於「爆料公社–匿名公社」以「大家覺得是不是有問題？」為題發文，指日前無意中聽到朋友與熱戀中女友的對話內容，女方解釋沒接到電話是因為睡覺時怕吵，所以手機會開飛行模式，如果沒被鬧鐘吵醒就會一直睡。

朋友相信了女友的解釋，但他作為旁觀者卻感到很奇怪，質疑「真的有人會開飛航睡覺，電話沒通知也沒關係？」。他指出，朋友與女友每天都會講電話講到半夜，但在白天時女友偶爾會消失，電話都打不通，「女生解釋飛航忘了開？熱戀中的女朋友開飛航？真的會有人這樣嗎？女生直覺有鬼」。

樓主指出，朋友與女友每天都會講電話講到半夜，在白天時女友偶爾會消失，電話都打不通。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

帖文引起網民熱議，有人指出自己睡覺時也會開飛行模式，「我就是那個怕電磁波開飛航睡覺的人」，不過亦有人懷疑該女生出軌，「有鬼，開飛航是剛好在跟別人飛」、「現在不是都開勿擾嗎？飛航太扯了吧」、「可以開靜音或睡眠模式，不用飛航」。

有網民則認為情侶間應互相信任，「另一半如果連睡覺都要監控有點太過了」、「其實有時不用想太多，彼此給空間跟信任，我相信你的朋友也是如此吧，除非有什麼怪異的舉動，或是真的很多人說過她的關係複雜不好之類的話要懷疑再來懷疑，不然感情往往會因為這樣的猜忌而破裂」。

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