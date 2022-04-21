街坊團購原隻豬　上海七旬解剖學退休教授助分豬肉　爆紅後咁自娛

可能是史上最高學歷的「豬肉佬」？上海新冠肺炎疫情反覆，當局對多個社區實施嚴格封控，要求居民定時接受檢測，不少人都只能以網購解決日活所需。早前當地1個小區的居民團購了1隻170多市斤（約85公斤）的原隻豬，可是豬隻運抵時仍未分斬，這時1名71歲退休解剖學教授自告奮勇表示可代勞，只見他戴好手套，拿起菜刀便手起刀落，將豬肉分成均勻等份。「教授分豬」片段一出即引來網民討論，他得知自己突然爆紅的消息亦感到意外，幽默地作了首打油詩回應親友。



上海有小區居民團購了1隻原隻豬，可是豬隻運抵時仍未分斬，71歲退休解剖學教授紀榮明自告奮勇代勞，只見他戴好手套，拿起菜刀便手起刀落，將豬肉分成均勻等份。（紫牛新聞圖片）

因分豬肉而爆紅的教授名為紀榮明，他退休前是海軍軍醫大學解剖學教授，目前與家人居於上海楊浦區一小區。相關片段於本月11日拍攝，事緣教授居住的小區一直實施靜態管理，全家十多日來只能吃急凍食品及家中存糧，後來有街坊提出團購現宰豬肉，眾人紛紛和應。不過街市負責分切豬肉的工人因封控而未能上班，已宰的豬隻其後竟原隻送到負責街坊家中，令她不知如何是好，只好在街坊群組中「求救」，紀榮明教授得知後，隨即表示可以幫忙。

教授的兒子紀亮受訪時稱，父親從家中找了消毒酒精、即棄手套、捲尺和菜刀便出發，他則擔任助手；街坊得知父親年紀大腰不好，亦特意安排在其家中的高桌上分豬。紀亮稱，這次其實並非父親首次「分豬肉」，「在臨床解剖學教學過程中，給學員練手時，很大部分是從豬身上下手的，縫合、切割等以前都做過，所以解剖豬對父親來說並不陌生」，不過他笑言如此認真地斬用作食用的豬肉卻可能是第一次，相信父親也感新奇。

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紀亮續指，父親不是專業的「肉類分割員」，切肉手法與專業師傅始終有分別，但他卻以認真搭救。他指分豬前自己先幫忙將豬的脊椎骨、肩胛骨等大骨頭切斷，然後按父親的指示，用捲尺一寸一寸地量度豬肉的寬度，用筆劃好分割線。父親之後便化身「庖丁」，手起刀落輕鬆將豬身切為平均等份，再交給他和妻子秤重，確保每名街坊也公平地得到份量相近的豬肉，最終父親紀教授花了個多小時，將豬肉平均分給了17戶鄰居，「他有點累，手有點酸，小腿肌肉有點疼，但是鄰居們都分到肉了，他很高興」。

紀亮表示，最初拍下父親分豬的片段，是為了讓鄰居得知過程，確保公平公正。一眾街坊事後也非常感激紀教授，紀亮和家人更是不敢浪費父親的心血，「我們家把肉紅燒了，骨頭燉湯了，豬皮做成了肉凍，肥肉刮下來熬成了豬油渣。父親切肉忙活了好一陣，所以我們收到肉一丁點都不捨得浪費」。

「教授分豬」片段一出即引來網民討論，紀榮明（左）得知自己突然爆紅的消息亦感到意外，幽默地作了首打油詩回應親友。（紫牛新聞圖片）

他其後將父親分豬的片段上至社交平台，打算留為紀念，沒料片段一出竟獲瘋傳，不少親友看過後也致電了解，「父親本來覺得是舉手之勞，都沒放心上，沒想到第二天有好多老同學、老鄉、朋友打電話給父親，電話都沒停過，父親感到很驚喜」。他笑言這次意外爆紅令父親非常意外，事後更在家寫了一首打油詩回應親友同時自娛：「教書育人少人問，着作半身兩袖風。一朝做得屠宰匠，豬肉幾分天下知」。

同場加映：豬撞人！男子遭豬撞落河道 人豬同被困靠消防解救 內情超無厘頭

安徽1名男子日前行過河邊時，見到有隻豬來走來走去，他竟然「忽發奇想」走近想攔下豬隻。未料這隻豬不好惹，蠻力一衝就將男子撞落河道，但因衝得太盡，結果連豬也掉下去，人豬同被困。消防接報到場，發現男子腳部受傷動不了，豬隻趴在他身旁，先將他救出及安排送院，然後還要返回河道，花一番工夫把豬救起。有網民直指出事原因實在太無厘頭，又指男子是「先撩者賤」、「活該」，竟不自量力想攔住一頭豬，結果自討苦吃，又大嘆消防員救人又救豬很辛苦，讚揚他們尊重生命，惟那隻豬很大機會「救上來就被吃了吧」，感慨生命真是充滿矛盾。



內地1名男子在河邊見到有豬走來走去，竟忽發奇想上前攔截，結果被豬撞落河道，最終人豬同被困。（中國消防微博影片截圖）