野豬龍翔道高速狂奔與車輛鬥快　網民：佢連cut兩線冇打燈喎

漁護署早前公布，考慮到野豬對公眾構成危險，會將在市區出沒的野豬捕捉及人道處理，引起社會極大爭議。近日網絡流傳影片，1隻強壯的野豬於繁忙的龍翔道上狂奔，猶如與車輛鬥快，其間近突然連切兩線跳進草叢，幸好車輛早已減速預備，未有造成意外。網民看過影片紛紛表示「最緊要豬冇事」，擔心一旦野豬被困馬路或會落得「人道毀滅」下場；亦有人笑稱野豬於馬路上「連cut兩線」，屬不合格的道路使用者。



網絡流傳影片，1隻強壯的野豬於繁忙的龍翔道上狂奔，其間近突然連切兩線跳進草叢。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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網絡瘋傳的影片可見，1隻體形強壯的野豬現身龍翔道公路，於快線上不斷狂奔，猶如與路面的車輛「鬥快」，幸好路上的車輛亦注意到不速之客，一直減速慢駛。直至公路旁出現隔音屏障前，野豬似乎認出「最後逃生門」，急急連切兩線，由快線奔往慢線，再一躍跳進草叢離去。

野豬狂奔及逃生全過程逐格睇！ ▼▼▼



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片段曝光後，網民對野豬安全離開繁忙的公路紛紛表示安慰，直言「最緊要豬冇事」，擔心牠發生意外或被困市區或會落得遭捕捉及人道處理的悲劇下場。有網民則開玩笑以賽馬方式評述影片，指野豬從逢車過車，懂得從「大外檔」迫近佔位，最終成功「跑出」，亦有人笑指野豬連切兩線未有「打燈」，是不合格的「駕駛者」，「司機俾野豬硬cut」；另有眼利網民則稱，片段為兩年前舊片，僅屬「回帶」之作。

同場加映：野豬一家5口遊中環 跳進中銀水池暢泳消消暑 網民：好歎啊 ▼▼▼



有一家5口野豬跳進中銀大廈外的花園水池暢泳一番。（fb「PLAY HARD」圖片）

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同場加映：田灣亦曾經出現一大三小的野豬沿過路處過馬路，一隻跟一隻，網民讚可愛有家教▼▼▼

