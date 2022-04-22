逾200名美國胖警被下令減肥　腰圍超過呢數　禁止升職更隨時炒魷

警察頂住個大肚腩會更有親和力嗎？美國德州日前爆出一項對警員的腰圍要求，有約200名警員要在限期內減肥！美媒取得文件，當局要求逾200個胖警於年底前減肥，男警腰圍不得超過40吋、女警不得超過35吋，否則面臨失去升職加薪資格、OT無補水，甚至免職處分。這項新政在當地引起一定爭議，不過網民看到後幾乎舉腳贊成，笑言見過不少警察追不上罪犯，更有退休軍人提到，美國警察的體能及體型要求應提高，現時他們過度依賴槍械，明明很多情況可以不拔槍就追上制伏犯人。



美國傳媒報道，德州有逾200名警察要減肥，男警腰圍不得超過40吋、女警不得超過35吋。（kiiitv新聞截圖）

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美國警察肥胖率一直為人詬病，日前德州爆出會有新政策，要求當地超重州警減肥，逾200名警員要在年底前完成瘦身。當地傳媒《達拉斯晨報》取得德州公共安全部（DPS）文件，新要求下男警腰圍不得超過40吋、女警不得超過35吋，需要匯報減肥情況。

這項政策適用於當地逾4000名警員，檢查中有逾200人不合格，有2人無法通過體能測試。今年12月前，他們如無法達到要求將面臨紀律處分，包括無法升職、無法加薪、無加班費，甚至被免職。文件提到新政旨在改善警員健康，那些拒絕減肥的警員即使通過體能測試，一樣要面臨紀律處分。

新政提出時其實引起一些爭議，包括以腰圍作基準、對部份女警不公平，而超重對部份後勤警員的職務無影響。不過，消息傳出後網民幾乎一致贊成，認為身體健康的人才能勝任警察，「要到甜品店叫警察舉起雙手，別吃冬甩了」、「他們應該每年做一次體檢，我看過很多次警察追不上罪犯」。

有聲稱是退休軍人的網民表示好奇，認為當局對警員體能狀況要求不足，現時當地警察太快決定使用槍械，明明很多情況可以不用槍就制伏疑犯，「保持體能狀態才可以保護民眾」。有留言更建議措施應擴展至所有執法部門。

（綜合）