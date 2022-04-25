港女自認又高又大隻　嘆「矮仔」男友缺乏自信：怕身高嚇親朋友

「我沒有六尺高，我卻會待你好」有女網民日前發文，指男友對她甚好，2人在一起很開心，惟男友比她矮，有時會在意他人眼光，她不知應如何為他建立信心，好讓戀情能開花結果。



該女生稱比男友高約半個頭，有時覺得男友很可愛，但怕傷害他的自尊心而不敢直說。（《青春時代2》劇照）

該名女網民在Dcard以「高過男友有咩避忌」為題發文，稱其男友比她矮半個頭，身形亦較纖瘦。她表示不介意男友比她矮，不過平日會盡量「着啲薄底嘅鞋」、「企喺到同影相通常都打開腳」以遷就他的身高。但有時男友會問她「啲朋友見到你條仔咁矮會唔會嚇到」，她認為男友沒有自信，為免傷害他，就算覺得他某些舉動很可愛也不敢直說。

有網民認為拍拖不必介懷身高，重要的是兩人相處得舒服。（《青春時代2》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為「矮仔同高妹好襯」、「又係性別定型，邊個話男人一定要高過女人」，建議樓主不必在乎他人眼光。亦有女網民表示自己也比男友高，平日會避開身高的話題，「逼自己同個高佬拍拖但唔開心嘅拍嚟做乜」，認為最重要是兩人相處得開心。另有男網民表示「我都係矮仔，如果女友讚我可愛會唔開心」，建議樓主不要說男友可愛。

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