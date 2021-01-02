宅男肥醜矮集一身　揸寶馬追女都冇用　減肥整容變型男Oppa大翻身

「外貌協會」永遠有市場，徹底改變形象隨時一洗頹風，宅男都變搶手貨。台灣有男網民最近大方公開他的整容兼減肥史，直言「整型換臉」可以幫助增強異性緣。他自爆以前自己是個又肥又醜又矮的宅男，縱然有寶馬有樓，甚至努力學習社交技巧等，仍未遇到另一半。結果樓主決心徹底改變外型，花了1年多時間減肥，接受整容手術，改頭換臉變身韓系Oppa，他坦大翻身後經常受到女生讚美，即使不主要邀約對方也主動出擊，巨大反差看得網民嘖嘖稱奇，並在討論區引起熱議。

【台灣宅男減肥整容變型男】蔡先生表示以前一直以為男人只要有車有樓，就容易遇上所愛之人，但後來「事實證明幫助不大」。 （PTT討論區圖片）

33歲台男蔡先生近日於PTT討論區撰文，分享他的整容兼減肥史。樓主以「矮肥醜宅男整型換臉，對異性緣有幫助嗎」為題，一開始便直接自答：「會，有幫助的。」

樓主先公開整容前的真實長相，從照片可見，整容前蔡先生有一張包包臉，衣着打扮平凡，頭髮扁塌得像一個「肥宅」。蔡男表示以前一直以為男人只要有車有樓，就容易遇上所愛之人，他更指自己特意買了一部寶馬X6，但後來「事實證明幫助不大」。

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他續指，自己曾買過聊天技巧的書、看YouTuber教追女仔、研究笑話等，但亦沒甚幫助；亦曾鼓起勇氣參加聯誼活動，多出席社交場合如去唱歌、酒吧、夜店，甚至連街頭搭訕也試過，但坦言很多時只有看別人的份，如同浪費時間。

【台灣宅男減肥整容變型男】33歲的台灣男網民蔡先生花了1年時間減肥再整容，最後變成韓系型男，異性緣大增。（PTT討論區圖片）

後來樓主狠下決心改變形象，花了1年多時間做有氧運動，同時控制飲食，在不吃澱粉的情況下成功減肥至62公斤。除了身型，就連髮型、衣着亦重新包裝，不過即使瘦了很多，但他仍認為自己的異性緣仍是一般。

樓主於是決定去到盡，在2019年11月開始整容，花了一大筆錢縫雙眼皮、隆鼻、墊下巴、縮唇、霧眉、牙齒上排做全瓷冠。整型位置需時3個月才開始變得自然，直至去年10月整張臉才算恢復正常。相中可見樓主整容前後判若兩人，由平平平無奇的男生，變成受歡迎的韓系型男，看起來很有自信。

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他解釋大變身的過程是先瘦後整，「不然五官的調整幅度會不好判斷，先整再瘦是不建議的。」結果他的人生從此大逆轉，異性緣直線上升，唱歌時沒認識對方也會找共同朋友加回樓主、第一天認識就要約定下一次等等，連戴口罩也會被「cue一下」，「太久沒回訊息會生氣，但久了還是會主動約。」

帖文引來大批網民熱烈討論，力讚樓主勇於為自己改變，努力後終得到想要的回報，「真的勇者」、「很勵志的故事」、「果然外表過了內在才有用，男女都是」、「很有勇氣又有實踐力、又努力，好男人」。

但部分網民認為樓主留下了明顯的整容痕跡，表示外貌不自然，樓主則大方回應純粹屬個人觀感，「其實整型是有點賭運氣的事，不是說有整就一定會變帥，弄不好會很怪甚至更慘，重做好幾次浪費很多錢和時間。現階段的我雖然偶爾有人說假假的，但至少大多數人是正面評價居多。」

（PTT討論區）

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