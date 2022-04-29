恐怖婚禮｜新娘食物加料呢樣嘢　賓客心悸狂嘔送醫　警揭駭人真相

【瘋狂婚禮】婚禮中，不少親朋戚友都會到場見證祝賀新娘新郎結成連理，但美國1位新娘竟然來個「大整蠱」，在宴席食物添加大麻，導致約50名賓客出現亢奮、心悸，甚至狂嘔的症狀，多人需要送院，令大喜之日變成「修羅場」。事後新娘與食物供應商都被拘捕，暫時獲准保釋，6月初再上庭。



美國一位新娘「大整蠱」，在宴席食物添加大麻，導致約50名賓客出現亢奮、心悸，其至狂嘔，多人需要送院。（示意圖／資料圖片）

綜合外媒報道，事發今年2月19日，美國佛羅里達州42歲新娘丹雅（Danya Shea Svoboda）與新郎安德魯（Andrew Svodoba）在一處戶外庭園舉行婚禮，約50名賓客到場祝賀。

本來歡天喜地的婚禮，到中途突然有賓客開始感到不適，出現心悸、口乾舌燥等症狀，甚至有人狂嘔，結果多名賓客須送到醫院治理。有被送院的賓客憶述，事發時感到思維變得遲鈍、無助，腦子裏有奇怪東西（strange things），入院後又不自控吵吵鬧鬧，須靠藥物冷靜下來。

據報警方在婚宴的千層麵中驗出大麻成份，而多名賓客對大麻檢測呈陽性，但無人知道原來食物中含有大麻。調查發現，原來新娘同意並允許食物供應商在食物中加入大麻，事後新娘及31歲食物供應商喬伊斯林（Joycelyn Montrince Bryant）被當地警方以運送大麻、篡改客人食物、未知會下給婚禮客人服用大麻等罪名起訴，目前獲准保釋，6月初再上庭。

大喜之日慘變「修羅場」，新娘今次是否「玩太大」了？