超癲婚禮！新人交換戒指　賓客突嗌「離婚就唔會再戴」　下場慘了

婚禮是神聖儀式，很多說話都被視為「禁忌」不能亂說。有網民就在討論區發帖分享曾參與超癲婚禮，指到新郎新娘交換戒指環節，台下竟然有人大嗌「佢哋離婚就唔會再戴㗎啦」，結果令全場人尷尬「O嘴」，最終該對新人真的離了婚，下場慘淡。帖文引來網民熱議，不少人更直指婚禮時播《係咁先啦》這首歌才是最癲最地獄。



網民在討論區發帖分享超癲婚禮，指到新郎新娘交換戒指環節，台下竟然有人大嗌「佢哋離婚就唔會再戴㗎啦」，結果令全場人尷尬「O嘴」，最終該對新人真的離了婚。(《我要做Model》電影截圖)

有網民於連登討論區以「去過咩黐X線婚禮」為題發帖，並拋磚引玉分享自己去過的最黐線婚禮，指當時新郎新娘在宴會上完成證婚，到了交換戒指環節，突然台下有「死𡃁仔」大嗌：「佢哋離婚就唔會再戴㗎啦！」

樓主表示，當刻「死𡃁仔」的母親「塞住佢把口都嚟唔切」，並以以下3個表情符號變化總結全場人的尷尬反應：

樓主更稱，最終該對新人「早幾年真係離咗婚」，下場慘淡。帖文引來網民熱烈迴響，紛紛分享自己去過的瘋狂婚禮，直言「即場拆人情」、「當眾吻岳母」都未算最癲，亦有不少婚禮歌曲意外成為禁忌，當中完埸送客時播《係咁先啦》，原來是大批網民噩夢。

網民熱烈迴響，紛紛分享自己去過的瘋狂婚禮，「即場拆人情」都未算最癲。(《我要做Model》電影截圖)

即睇網民分享超瘋狂婚禮情節▼▼▼

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