檐蛇！村屋供電不尋常　電掣驚藏30壁虎蛋　恐怖VS可愛掀熱議

檐蛇（又稱「壁虎」、「四腳蛇」）是益蟲，有人不介意牠在家中出沒幫忙吃掉蚊蟲，但有人卻對牠感到恐懼！有網民日前發文，指自己居於在村屋，平日常見昆蟲出沒，日前家中出現供電問題，便找師傅打開電掣檢查，竟在裹面發現了數十顆壁虎蛋，畫面嚇人！樓主原想讓網民「領養」，但最終整窩被外籍傭工扔掉。

有網民對壁虎蛋被「滅門」感到可惜，又指壁虎十分可愛；但有人則認為那麼多蛋十分恐怖，又對壁虎在家中到處排便感到煩惱。



樓主表示因家中「電掣傻傻哋」，便找人維修，竟發現有壁虎產了一堆蛋在電掣中。（facebook專頁「家居裝修分享谷」圖片）

該名網民在facebook專頁「家居裝修分享谷」發文，稱其住在村屋，平日較多壁虎、蚊、蟑螂。近日家中供電不尋常，便找了維修師傅檢查。詎料一打開電掣，裏面竟有一大窩壁虎蛋，目測最少30隻，相信就是造成電路不穩的原因。樓主遂發文問「有無人想領養」，惜未等到「養父養母」回應，這壁虎家族就被樓主的外籍傭工扔掉。

有網民覺得未孵化的壁虎蛋很可愛，亦有人覺得像電影中的異形卵。（電影《異形：聖約》劇照）

網民反應兩極，有人認為「超可愛，想孵佢哋出嚟摸下」，有人則認為「超恐怖，好似異形啲蛋」。另外有網民指不介意家中有壁虎，但對牠會到處排便感到煩惱，有人則指壁虎喜愛溫暖，所以常躲於電掣中，因牠們平時會吃蚊和蟑螂，建議樓主下次再見到壁虎蛋留可留下，「蚊香都慳返」。

曾有台灣網民在家中發現「重量級」四腳蛇，被網民封為「壁虎界胖虎」。（Facebook@爆廢公社）

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