印農舍驚現16隻神秘巨蛋　憂是眼鏡蛇　孵化7個月BB現身驚呆全場

如果家中突然出現神秘巨蛋，你會如何處理？印度奧里薩邦（Balipatna）1個農舍去年9月發現有16隻神秘巨蛋，村民擔心是兇猛的眼鏡蛇蛇蛋，於是聯絡當地蛇類求助熱線求助。並過逾7個月的人工孵化後，最終被蛋內的BB物種終於平安出生，那一刻讓所有人都驚呆，原來竟是孟加拉巨蜥的蛋！



度奧里薩邦（Balipatna）個農舍內發現16隻神秘巨蛋，由於當時正值眼鏡蛇繁殖孵化季節，村民憂慮是眼鏡蛇蛇蛋，於是聯絡蛇類求助熱線求助。（資料圖片）

綜合當地傳媒報道，去年9月印度奧里薩邦（Balipatna）1個農舍內發現16隻神秘巨蛋，由於當時正值眼鏡蛇繁殖孵化季節，村民憂慮是眼鏡蛇蛇蛋，於是聯絡蛇類求助熱線求助，並將蛋交給相關人員。

不過，蛇類求助熱線人員馬利克（Subhendu Mallik）指出，眼鏡蛇的繁殖季節是4月到7月，按最長約69天孵化期計算，眼鏡蛇的蛋最遲應會在9月孵化，惟巨蛋仍然沒有動靜，初步估計並非眼鏡蛇蛋，也不像是滑鼠蛇（rat snake）蛋，未知是什麼物種，於是決定進行人工孵化。

幾個月後，馬利克仍未知這些蛋是什麼物種，但用照明工具看到蛋內有血管及胚胎。至今年3月謎題終於有突破線索，馬利克發現胚胎已發育成形並看到頭部，故推測是巨型蜥蝪的蛋。

經過223天人工孵化，蛋內的BB物種破蛋而出，原來是孟加拉巨蜥。（網上圖片）

最終經過223天，即長達逾7個的月人工孵化，第1隻蛋終於在上周二（4月12日）孵化，只見BB物種破蛋而出，竟是孟加拉巨蜥，頓時令全場人驚呆。其餘15隻蛋亦在接下來3天陸續孵化，而在當地森林部門人員協助下，目前16隻孟加拉巨蜥已放生到野外棲息地，馬利克形容，「這是一項巨大的成就」。

據報道，孟加拉巨蜥體型比一般蜥蜴大很多，成年身體長度0.9米到1.5米，最長更可超過2米，即比普通成年人還要巨大。