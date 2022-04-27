死線前一周仍未有功課指引　城大生上堂問原因　教授回覆令人嘩然

教授也做「死線戰士（deadline fighter）」？有就讀城市大學的女學生於討論區發文大呻，1月中開學時教授已編排5月初要交一份功課，但教授數月來都沒給予任何功課指引及評分準則，直至日前有同學忍不住詢問，怎料教授竟然坦承未想好任何內容，令她大感愕然，崩潰道「professor都freeride真係好恐怖」。



有就讀城市大學的女學生於討論區發文大呻，1月中開學時教授已編排5月初要交一份功課，但教授數月來都沒給予任何功課指引及評分準則。（《Alice》劇照）

該名女大生於Dcard討論區發文表示，「總會有啲prof.連自己做緊咩都唔知」。她舉例1月中開學時已知道5月初要交一份功課，但每次上課時，教授都從沒提過這份功課究竟要做什麼、如何做及評分準則，有同學日前傳電郵給教授，詢問「要照做定有其他安排」，卻得不到回覆。

又過了幾天，大家終於在上網課時忍不住直接問教授功課的安排，怎料教授直言不諱，「其實我都未諗啊，我今個禮拜內話你哋知啊」。樓主指出，同學們曾問教授遲遲不說明功課指引是否想放棄這份功課，改為拉高考試分數佔比，但教授卻指不是。她十分詫異地說，該份功課截止提交日期為一周後，反問道「唔係expect我哋一個weekend死份嘢出嚟啊嘛？」。

有網民批評樓主的教授沒做好時間管理，「city而家係examination week喎，點解可以唔理你哋要考試都要你哋死份功課出嚟，lecturer係咪黐線」、「我覺得你呢個係deadline fighter，我有個professor講書唔掂、guidelines又冇，講到好自由咁，但根本冇人知佢想要咩，最後畀分仲要係killer，真係多謝晒」、「有啲professor真係一心做research，教得超hea，即係我知你只係想做research，但你都應該負番責任啦，有糧出㗎，建議可以evaluation寫差，同埋夾埋其他寫email畀faculty」，不過亦有網民為樓主的教授辯護「呢啲先好，通常好grade」。

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