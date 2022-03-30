大學生寧長住宿舍不願回家　嘆公屋環境差、住得唔愉快似無間地獄

住宿舍是「大學5件事」之一，有人更會把宿舍視為「第二頭家」。最近1大學男生在討論區分享自己從小住公屋，與家人關係一般，自從住進宿舍之後就不想回家。他擔心如果將來沒有宿舍，就要「返屋企𠵱個無間地獄」，不知搬出去是否唯一方法。有網民認為樓主以地獄形容居住環境並不恰當，覺得他不懂感恩；但亦有網民表示「同樓主背景幾乎一樣」，自從住宿有了比較，也不太願意回家。



樓主發帖表示住宿幫助他結交到不同朋友，增長了見識，每日都很開心。而且在自己的家生活得並不愉快，因此不想再回家住。（《愛‧回家之開心速遞》影片截圖）

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樓主在Dcard發帖表示，自己一直住公屋，覺得「啲人好雜」，而且父母學歷不高，和父母較少共同話題，又沒有兄弟姊妹，生活得不快樂。不過自從他住進了大學宿舍，結識了更多志同道合的朋友，每日都充滿動力，令現在每次回家都覺得「好頹，頭頂多嚿烏雲」，所以只會在想念父母時才回家，吃完飯就會返回宿舍，「或者太耐冇見掛住佢哋，但都係返去食個飯見一見面就會走，唔會想留太耐、相處太耐」。他更因而考慮，日後或要搬到外面自住，「好難想像到時冇hall住，要返返屋企𠵱個無間地獄。個人又會俾個氛圍搞到頹返，係咪以後搬出嚟住係唯一方法？」。

帖文引來部分網民指責，覺得樓主說自己父母學歷不高，又貶低公屋環境，建議樓主不要以為自己讀了大學就看不起人。面對批評，樓主解釋明白父母含辛茹苦養大自己，自己很愛亦很感激父母。有網民則認為樓主只是陳述事實，並非貶義，又表示理解樓主作為獨生子女，住宿後有更多機會與同齡人相處，交流看法，自然覺得更有活力。

有網民認為住宿令獨生子女有更多機會結識年紀相近的人，可以體驗與同齡人生活的樂趣。（《愛‧回家之開心速遞》劇照）

至於樓主的「地獄論」在留言區持續發酵，有住私樓的網民表示不認同，認為「公屋有咩問題，又平又唔使煩」，亦有人指發夢都想抽到公屋，但亦有不少住公屋的網民贊同樓主，直言「分分鐘衰過地獄」，並舉例力證某些公屋環境惡劣，慨嘆「乾淨嘅鄰居唔係必然」，並笑以「白天不懂夜的黑」形容住私樓的人未必明白他們的苦況。

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媽寶男生升大學乜都驚 想帶埋阿媽住宿舍：怕遇到不好的室友（《愛‧回家之開心速遞》劇照）