工聯會開班教用淘寶網購　$280一堂被嘲多餘　一入學資格仲離奇

疫情下減少外出，網購成為很多香港人的消費習慣。有網民就發現工聯會近日開設淘寶教學興趣班，課程共3小時，收費280元，內容包括認識淘寶介面、尋找貨品、付款技巧策略等，因而引起網上熱議，不少人都認為毋須特意上堂學用淘寶，其入學資格更令網民費解。



有網民發現工聯會開設了「淘寶網購物實用技巧」課程，引起熱議。（網上圖片）

工聯會每個季度都會推出多個興趣班，大多以實用為主，有網民就發現今期開設了「淘寶網購物實用技巧」課程，引起熱議。從網頁簡介可見，該課程專為有淘寶使用經驗用家，想認識更多淘寶功能的使用者而設，內容包括淘寶主要程式介面認識、以文字或圖片尋找貨品等基本使用方法。

另外課程會教授如何取得淘寶的優惠折扣，如領金幣當現金使用、玩遊戲拿紅包、店鋪紅包優惠卷領取方法；認識一淘、淘寶眾籌、二手淘寶等功能；以及付款技巧策略、集運剖析、敏感貨品付款問題，及加入淘寶相關群組和討論區。全課程在電腦室上課，每人一機直接學習操作，入學資格則列明「需要有實際淘寶使用經驗」，課堂時數共3小時，收費280元，最新開課日期則是下周五（5月6日）。

從網頁簡介可見，該課程專為有淘寶使用經驗用家，想認識更多淘寶功能存在的使用者而設，內容包括淘寶主要程式介面認識、以文字或圖片尋找貨品等基本使用方法。（Gettyimage）

課程引起網上熱議，有網民笑言上堂學網購是多此一舉，「等於以前啲電腦班教人開閂電腦一樣」、「我教收5折都得」、「香港人幫襯咗淘寶咁多年，到底有乜嘢人會報讀呢個課程？」，又指「不如拎$280去試買嘢」。有人則認為課程設入學資格更離奇，「已經識用仲點解要去學」、「入學資格點樣評核？申請嗰時要用一次淘寶畀佢睇」。

不過有網民就認為課程有存在價值，很多長者可能需要學用，「啲阿婆阿伯好難教，如果佢包教到識280蚊都抵嘅」，又指課程包括教授一些港人較少接觸的部分，「有興趣知敏感貨品付款問題」、「佢係高級淘寶網購技巧嚟」。有網民就建議將課程改名為「淘寶採購經理入門班/進階班」，更吸引人報名參加，「個名好聽同可以收貴多少少」，又指如果280元報名費包送價值不超過200元的淘寶貨品，報名人數必定急增。

另一個與淘寶網相關的課程，專為「有實際使用Internet經驗」人士而設，由申請淘寶帳戶開始逐步教授，亦包括認識多種付款及運送方式等，比前者課程更基本。（工聯會網頁截圖）

根據工聯會網上報名系統，「淘寶網購物實用技巧」課程仍在招生，該會還有另一個與淘寶網相關的課程，專為「有實際使用Internet經驗」人士而設，由申請淘寶帳戶開始逐步教授，亦包括認識多種付款及運送方式等，比前者課程更基本，全堂共5小時30分鐘，收費400元。

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