網民裝淘寶電熱水龍頭取代舊熱水位　裝修佬：插頭取電有安全問題

天氣開始轉涼，用冷水洗手洗碗成為最大難題！有網民在討論區上分享，指自己因為水龍頭的熱水位故障，於是從淘寶網購買電熱水龍頭，並趕及在天氣轉冷前安裝，不過留言大多擔心電熱水龍頭於使用時會有安全問題。



網上裝修平台「裝修佬」早前接受《香港01》訪問時表示，電器是否有觸電風險，最好的標準是看產品有沒有安全認證。另外如果電熱水龍頭功率達太高，以一般家庭插頭而言不能負荷，使用上或會有安全問題。



有網民分享剛剛安裝的電熱水龍頭，但留言大多質疑有安全問題。（facebook群組「淘寶開心share」圖片）

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有網民在facebook群組「淘寶開心share」上發文，指自己家中的「水龍頭熱水位壞咗」，所以從淘寶上購買電熱水龍頭取代，「好彩趕得切轉凍之前安裝」。從她上載的短片及圖片可見，電熱水龍頭直接安裝在原有水龍頭出水位，後邊有電線接駁電源作加熱之用。電熱水龍頭有2個出水位，左邊為熱水，右邊則為凍水，上面亦有顯示屏顯示出水溫度。

《香港01》記者在淘寶網上找到相信屬於同款的電熱水龍頭，功率為3000W。（淘寶網圖片）

《香港01》記者在淘寶網上找到相信屬於同款的電熱水龍頭，商品標榜安裝時不需要拆走原有的水龍頭，尺寸為15乘7乘8厘米，功率為3000W。該水龍頭每個售價為699人民幣（約853港元）。

帖文引來大量留言討論，但大部分都認為電熱水龍頭使用時有風險，「真係替鄰居擔心生命財物安全」、「你沖涼用即熱嘅熱水爐都要三相電啦，太危險！」、「小心，幾百到千Watt電力， 漏電真係會死人」、「熱水壞咗唔搵人整，自已亂咁淘舊嘢加上去，逆向思維」。

天氣寒冷如果能用暖水洗碗確是爽快，但使用電熱水龍頭時亦要小心安全！（GettyImages）

「裝修佬」在早前的訪問中表示，電器會否導致觸電，重要指標是該電器有沒有安全認證，設計上可不可能導致有觸電。另外安裝時電線如何入牆都是問題，如果有考慮到亦可以減低風險。

供電方面，「裝修佬」就指一般家庭供電為13A及220V，電器功率如高達3000W就會不足夠使用。如果要使用類似的電熱水電頭，應該要參考熱水爐的安裝方式供電，否則直接使用插頭取電會有安全問題。

「裝修佬」亦指出，不少家庭的廚房龍頭通常都會駁濾水器，但濾水器及電熱水龍頭難以互相接駁，而且熱水亦不可以通過濾水器，因此除非不使用濾水器，否則電熱水龍頭就不太適合使用。

受訪者網上裝修平台「裝修佬」facebook專頁：按此