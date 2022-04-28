主題樂園內遭陌生男推走BB車　港媽即喝止質疑遇慣犯：佢扮聽唔到

身為家長，連外出遊玩都不能放鬆心情。有港媽日前發文，指周日（24日）臨時與友人帶小朋友到主題樂園，放下嬰兒車前往排隊時，竟看到1名陌生男子推走其嬰兒車。港媽與友人大聲喝止，惟男子起初並無反應，至他們大聲呼喝才停手，其後再推走另一外型截然不同的嬰兒車離開。港媽質疑男子是偷車慣犯，又呼籲家長必須要帶上車鎖保障財物。



有港媽日前發文，指與友人帶同小朋友到主題樂園，放下嬰兒車前往排隊時，1名陌生男子竟嘗試推走其嬰兒車，至他們大聲呼喝才停手。（fb「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

「嬲到我黐線！」該名港媽於facebook群組發文，稱周日（24日）與友人臨時帶小孩到主題樂園遊玩，並帶同嬰兒車代步，「我哋排緊隊，已經講緊驚俾人偷車」。正當樓主「3大3小」在遊樂設施排隊時，竟見到1名陌生男子嘗試推走她的嬰兒車，於是她與友人一同叫停對方，引來其他遊客注意，不過男子卻未有反應，「佢扮聽唔到」。

樓主見狀只好再大聲呼喝，男子聞聲才停下動作，並極速推走另一架款式及顏色完全不同的嬰兒車偕家人離開，「佢sorry都無就推咗另一架」。幸保不失的樓主事後愈想愈感奇怪，直指事發時周圍的遊客也目擊事件，惟男子及同行家人竟不理會喝止，「成家人當無嘢，聽唔到我講嘢咁，唔好意思都無，當無事發生推另一架車走人。我畀唔切反應，因為估唔到真係有人會咁做」。

港媽愈想愈感奇怪，直指事發時周圍的遊客也目擊事件，惟男子及同行家人竟不理會喝止，質疑對方是偷車慣犯。（示意圖/資料圖片）

她指曾想過對方或許一時認錯嬰兒車，其後才懷疑自己遇上偷車慣犯，甚至懷疑男子推走的另一輛嬰兒車亦不屬於他，「坐上車嗰個小朋友起碼都已經4歲以上，正常都會認得自己架車。佢推走嗰架，都唔知係咪佢，我好後悔無追出去」。她坦言「見過鬼怕黑」，提醒一眾家長日後到主題樂園遊玩時也要帶同車鎖以免失竊，「唔發生喺自己身上真係未必信咁多人偷車，大家一定一定要帶鎖」。

帖文引來家長們討論，不少人形容事件猖狂，亦有人指相關失竊並非罕見，「我次次入園都冇鎖，見大家都係就咁擺埋一邊，唔睇都唔知原來會有人偷車」、「唔係講笑！大家都買返個鎖先，如果唔係我哋啲BB車就全部喺拍賣網再見」、「我上年夏天夾風扇喺BB車上邊，去玩木馬只係10分鐘，都俾人偷咗部風扇，即刻無心情玩」、「鎖車之外仲要記得要帶走入面嘅物件！我見過有人偷公仔」。

恐怖主人為入主題樂園玩 門外留字條遺寵物兔仲打卡：不是失物



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