慳錢大法！男子7年來買包膳食樂園全年票　成功買樓成人生贏家

成功不一定靠父幹，只要懂得「食腦」同樣可靠自己「上車」置業。美國有名男子為省膳食費，想到一條「絕世好橋」，他7年來每年都會買一張主題公園「六旗魔術山」（Six Flags Magic Mountain）的全年票，因全年票包了膳食，而且樂園又在公司附近，所以他每天上下班都會前往樂園吃午餐及晚餐，結果不單很快還清學債，更儲到一筆錢結婚買樓，成為人生大贏家。



美國主題公園「六旗魔術山」的全年票包了每日兩餐免費膳食，令戴倫想到「慳錢大計」。（fb專頁「Six Flags Magic Mountain」圖片）

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據《紐約郵報》報道，美國加州33歲工程師戴倫（Dylan）於2014年初踏入職場，當時得知同事每月外出吃飯的膳食費高達1500美元（約1.2萬港元），就決心不會跟隨同事的步伐，想出一條「慳錢絕世好橋」。

他發現主題公園「六旗魔術山」距離公司僅數分鐘車程，而且樂園的全年票包一日兩餐膳食，於是決定每年都用150美元（約1167港元）買一張全年票，每天上下班前往樂園吃午餐及晚餐，7年來在樂園共吃了約2000餐飯，每餐平均只需50美元（約4港元）。

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不過「慳錢」也要付出代價，他指出，最初樂園的餐廳只提供漢堡、薯條、薄餅、無限添飲汽水等不太健康的食物，令他身形暴漲。幸好後來樂園更改餐單，加入三文治、素食及沙律等，他每次到樂園用餐亦會特意走5000步去位處更遠的餐廳，當做運動保持體形，並放棄吃免費提供的甜品。

戴倫的努力終於得到回報，他不單還清學債，更儲到一筆錢結婚買樓，不過他未有完全戒掉到樂園用餐的習慣。他說，妻子不像他很熱愛玩過山車，所以他每逢周末及晚餐都不會到樂園吃，現時每周只會前往吃3至4次午餐，又說「只要樂園不斷更改餐單，我會很高興」，繼續實行「慳錢大計」。