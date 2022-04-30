鄰居連續一周食螺螄粉　港男難頂臭味憂投訴無門：唔會臭死自己？

螺螄粉、臭豆腐、榴槤等食物具有獨特的氣味，有人覺得濃香撲鼻，吃得欲罷不能，也有人覺得臭氣薰天，見到避而遠之。有港男近日於討論區發文大呻，鄰居連續一周在家吃螺螄粉，臭味讓他感到非常難受，但又擔心投訴會不受理，只好上網「圍爐」。不少網民認同螺螄粉氣味難聞，形容像「屎坑味」、「腳臭味」。



螺螄粉為廣西柳州的風味小吃，以當地特有的米粉，再加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹等配料製成。（「淘寶」網站圖片）

螺螄粉為廣西柳州的風味小吃，以當地特有的米粉，再加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹等配料製成，湯頭是用石螺熬成，具酸、辣、鮮、爽、燙的風味，而臭味是來自特別醃製發酵的酸筍。

該名港男於香港討論區以「隔離屋傳咗啲臭味入我屋企！」為題發文表示，鄰居近日在家吃螺螄粉，讓他覺得很辛苦，很想要求鄰居不要開窗吃螺螄粉，難受道「真係臭到不得了，點解可以咁臭」，又指出鄰居已連續吃了一周，質疑「唔會臭死自己咩？」。他又擔心投訴會不受理，「唔通我話你食嘅螺螄粉好臭咩，臭到好似食屎咁」。

有港男近日於討論區發文大呻，鄰居連續一周在家吃螺螄粉，臭味讓他感到非常難受。（《巴黎假期》劇照）

有網民認同樓主接受不到螺螄粉的臭味，「呢隻粉啲味真係好難頂」、「唔明啲人點解咁鍾意食」，形容像「屎坑味」、「腳臭味」、「腐爛臭味」，不過有人指出「咁臭豆腐都好多香港人食，睇你接唔接受得到啫」。

也有網民擔心連續一周有臭味是否有鄰居離世，「可能是死屍」、「可能新冠肺炎隔離屋個老嘢死咗，你撳下佢鐘好喎」、「如果持續有屍臭味快快報警啦」。

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