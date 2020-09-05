發現蛇蛋點處理？網民話蒸來吃好補身　爬蟲類專家教一招處置

屋企突然出現一大堆蛇蛋，可以怎樣處理？有連登仔近日在討論區分享照片，指在農地發現數隻蚊蛋，問道「如果冇人要，想問下應該點處理？」有網民提議應蒸來吃用，「應該好補」，但亦有人怕蛇蛋有毒性，會影響健康。《香港01》就此向香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文查詢，拆解如市民發現蛇蛋應如何處置！

有網民稱在農地發現數隻蛇蛋，問應該怎樣處理。（連登討論區）

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該網民在連登討論區以「我家農地發現蛇蛋」為題發文，指在屋村附近發現蛇蛋，「有冇人想要？如果冇人要，想問下應該點處理？」，不過翻查發現，相關帖文早於3年多前已在高登討論區發表過，相信是連登仔再次轉載照片，但仍然引起不少討論。

有連登仔就曾分享煎蛇蛋的經驗，還大讚「效果好有驚喜」，口感似「新鮮出爐嘅麥當勞熱香餅」（慎入）▼▼▼

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香港兩棲及爬蟲協會會長楊嘉文受訪時表示，單從照片難以判斷屬於哪種蛇蛋，但如果市民發現後可以將牠們移至戶外安全位置，不要將蛋反轉，「向上位置就保持向上」，讓牠自然孵化。他指，可用電筒照一照蛋殼，看有否血管或甚至整個胚胎在動，以判斷蛋是否受精，不過如果剛剛產下來的蛇蛋，則未必得看到。

他又說，現在食物種類豐富，不建議食用蛇蛋，因香港有部分蛇類屬瀕危物種，應該讓牠們自然繁衍。

對於有網民指可以食蛇蛋補身，「蛇王龐」曾接受《香港01》訪問時表示，蛇蛋營養豐富，蛋白質高，甚至高過雞蛋，如果蛇蛋由野生的蛇產下，效果會更加好。蛇王龐又稱，食蛇蛋有多種功效，包括化痰止咳、祛除風濕、降膽固醇等等，至於食法則隨個人喜歡，白烚及煎都可以。

不過中醫師陳俊傑則認為，蛇本身屬性溫陽，現時香港已經沒有真正的冬天，不適合食蛇，否則可能因為過熱而逼出感冒，故此亦不宜進食蛇蛋。

同場加映：癩蛤蟆真身原來係咁！！▼▼▼

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同場加映：香港共有23種青蛙與蟾蜍，而盧氏小樹蛙是當中體形最細小的，平均身長僅得1.5至2厘米。按圖了解更多「盧氏小樹蛙」小知識▼▼▼

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同場加映：夏天潮濕悶熱，家中不時都會出現奇怪蛇蟲鼠蟻！最近有網民分享照片，發現家中牆身竟出現2個猶如水泥的不明蟲殼，專家話可能係呢種生物▼▼▼

有網民分享照片，發現家中牆身竟出現「水泥怪蟲」。（facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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