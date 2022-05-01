港男冇預約突上門見工　查紀錄2年前約過　網民：穿越時空的人？

坐了時光機前來見工？有打工仔於網上發文分享職場的奇人奇事，日前有名男子無緣無故前來稱想見工，他問是否有預約，對方竟然說1個小時前傳了電郵通知會來見工，隨後還突然邊離開，邊喃喃自語大罵。樓主事後查看紀錄，發現原來兩年前公司曾約見該名男子見工，但沒想到今年才前來。



有打工仔於網上發文分享職場的奇人奇事，日前有名男子無緣無故前來稱想見工，但事前沒有預約，他查看紀錄後，始發現原來公司兩年前曾約見其見工。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔以網名「傻人發現案」投稿至fb專頁「奴工處」表示，由於當時該名男子並無預約，他說明「唔可以就咁想見工就見工」，需要安排人手，但該名男子拒絕其安排，還邊離開，邊望着接待處的女職員，「係咁喃喃自語鬧我黐線，冇停過咁鬧」。其後，他查看紀錄才發現，「我哋係2020年約過佢見工，但而家係2022年」，事件令他傻眼。

帖文引來一眾網民爆笑，「穿越咗兩年，佢應該免疫咗武肺」、「依個腦霧好嚴重下」、「會唔會係為咗改變公司執笠呢個未來，而喺10年後穿越返嚟嘅你未來老細啊」、「佢唔係穿越，係遲到，遲咗兩年」、「佢早兩年啱啱入咗精神病院而家出返嚟？」、「斷咗片兩年，不多不少」。有網民獻上應付該名男子的絕招，「直接同佢講：『返去等消息啦』」。

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