染疫康復者見工無影 HR追問先話唔記得 賴疫後腦霧網民斥唔抵幫
撰文：朱利安
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極度疲倦、記憶力和注意力變差等新冠肺炎後遺症不容忽視，但真與假卻未必容易分辨，1名相信任職人力資源部門的網民日前發文分享招聘新人的過程，指有求職者在面試遲遲未見影，當致電查詢對方位置時，才獲告知完全忘記面試時間，其後趕至則聲稱因為自己早前確診新冠肺炎，康復後不時仍出現腦霧的情況，此答覆引來網民熱議。
樓主在facebook專頁「奴工處」投稿表示，日前公司安排了1名求職者面試，惟於當天求職者遲了半小時仍未到，而且沒有事前知會公司。後來樓主打電話給對方詢問其位置，才獲告知「唔記得咗時間」。該求職者後來終於到來面試，且不停道歉，又指自己早前確診新冠肺炎，「會久唔久出現腦霧情況」。
帖文引來一眾網民激辯，部份人批評求職者只是隨便找借口，假如對面試一事「上心」的話，便必定透過各種方法提醒自己，「咁請咗會唔會唔記得返工」、「會咁樣搵借口嘅人，畀我就唔會請啦…」、「睇吓第一個月無出糧畀佢，係咪真係有腦霧」、「唔識set低喺電話咩，較鬧鐘都有得改名啦，真係好嘢」。不過，也有另一派網民稱人人都有無心之失，認為樓主公司應再給予機會。
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