Cheat Sheet=出貓紙？中大生印考試備忘　阿媽全撕毀狂鬧：學壞晒

「Cheat」是欺騙，「Sheet」是紙單，加起來就是出貓紙？

大學的考試模式與中小學不同，有些課目的是容許學生帶1、2張筆記，甚至是「開卷考試（open book exam）」，若父母未經歷過大學生活，隨時因此引起誤會！有就讀中文大學的男生於討論區發文大呻，日前要考期終試，於是在家裏列印「cheat sheet」（字面理解是「作弊紙」，其實是獲批准帶進試場的「備忘單」，通常是理科生在紙上寫滿考試所需的數學公式），媽媽見到後以為他想作弊，大罵他在大學「學壞晒」，並撕毀所有列印的備忘單，令樓主十分無奈。



有中大生於討論區發文大呻，日前在家列印考試用的「cheat sheet」，卻被媽媽誤會想出貓。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名中大生於Dcard討論區以「阿媽唔知咩係cheat sheet，以為我要出cheat」為題發文表示，日前要考期終試，於是在家裏列印備忘單，因他平日「十年都唔印一次嘢」，便引來媽媽注意及詢問在列印什麼，他很順口說在列印考試的「cheat sheet」，媽媽卻當堂嚇了一跳，生氣道：「你竟然學人出貓？好彩我睇到，唔係我都唔知你喺大學度學壞晒！」

樓主向媽媽解釋了很久，稱考中學文憑試（DSE）時也有公式紙，但上大學後要自己準備，而且教授也批准列印，所以不是作弊。但媽媽不相信他的話，還撕毀所有列印的備忘單，他只好翌日早些回校列印，無奈地說「估唔到想印張cheat sheet都咁坎坷」。

有網民慶幸「好彩唔係手寫」、「好彩我阿媽連咩係cheat都唔知，淨係知英文字」，有人建議可如此向媽媽解釋，「直接講公式紙嘛」、「Prof應該會係announcement度講exam嘅instruction，包括幾多版嘅cheat sheet，直接畀你阿媽睇咪得」、「點解要講cheat sheet，簡單講答題紙敷衍咁應咗佢算」。

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