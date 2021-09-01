中大生雙腳放上櫈坐　職員勸阻即反駁：無整污糟喎　同學批小學雞

已經升上大學，言行舉止理應不用他人提醒或教導吧！有中文大學學生發文，指早前於校內1個共用空間，見到1名男學生坐下時將雙腳放到另一張椅上。清潔女工見狀便上前勸阻，惟該男同學即反駁指「我都無擺隻鞋上張櫈，無整污糟張櫈喎」。清潔姐姐曾解釋要求他坐好的原因，惟男學生仍屢勸不聽，她遂要求拍下其學生證以作跟進，惟這時即有2名同學走出，要求清潔姐姐息事寧人，「唔好要佢哋難做」，事件引來同學熱議。



有中文大學學生發文，指早前於校內1個共用空間，見到1名男學生因「晾腳」問題與清潔女工起爭執。（fb「CUHK Secrets」圖片）

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有網民日前於facebook專頁「CUHK Secrets」發文，指周一（30日）晚上約7時在中大蒙民偉樓1個共用空間，見到1名相信正準備迎新營的男同學，坐下時將雙腳放到椅子上。樓主指清潔女工見到男同學便善意勸阻，「好聲好氣叫佢放返隻腳落嚟」，但男同學未有理會，更即場「駁嘴」：「我都無擺隻鞋上張櫈，無整污糟張櫈喎！」

雙方爭持一會，姐姐再次要求男同學放下雙腳，表明「你喺屋企點坐我唔理，但呢度啲櫈係畀人坐，唔係用嚟畀你晾腳」，惟對方仍沒有任何動作。姐姐只好要求男同學出示學生證，讓她拍下相片向校方跟進。然而這時另外2名同學突然走出，要求姐姐息事寧人，「叫姐姐算數唔好要佢哋難做」。

樓主指，清潔姐姐曾解釋勸男同學不要將腳放上椅子的原因，惟對方即時反駁。（fb「CUHK Secrets」圖片）

樓主指，當時清潔姐姐曾解釋，勸男同學不要將腳放上椅子是因為「畀高層見到又會被怪責」，但涉事男同學聞言再次反駁：「邊個高層講？你叫佢嚟同我講！」

樓主事後不禁批評男同學無理取鬧，又提醒其他同學體諒用心付出的職員，「問心係邊個令邊個難做？都讀大學，咁大個人可唔可以behave下，姐姐就要俾人頤指氣使嘅咩？同學可唔可以愛護下姐姐們，事實上無咗佢哋照顧，我哋係唔會有個咁好嘅環境返學的」。

帖文引來網民討論，有人認為涉事男同學行為幼稚，「貴庚？小學生都知唔好擺對臭腳上張櫈度啦」、「都讀大學啦，姐姐見到責任上要提咪放返隻腳囉，姐姐出返去想做乜都冇人知啦」、「『呢個時候旁邊2個同學就跳岀嚟叫姐姐算數，唔好要佢哋難做』，我最驚訝係呢個，竟然做幫兇」。

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1名港男最近在討論區發文，表示透過交友程式結識了1名中文大學女學生，起初感覺對方是「乖乖女」，未料2人其後聊天時，卻發現女方非常喜歡談星座，甚至直接以星座語錄的圖片回覆提問，讓他崩潰直呼：「到底佢呢個行為係咩事？點解搵個正常人傾偈都咁難？」



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