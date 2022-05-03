台男星食熱粥食到「條脷30分鐘流血不止」網民建議這樣做自救

出身自台灣偶像團體K ONE的藝人Gino（蔡東威），近幾年靠著主持節目，參與多部八點檔的演出，知名度大增。日前他突然貼出舌頭受傷的照片，原來中午吃飯的時候，不慎咬破舌頭，血流了30分鐘仍沒有停止的跡象，衛生紙上滿是血跡，畫面相當驚悚。



由於再前一天全家人都聚集在他家吃飯，Gino便訂了一份螃蟹粥，吃到最後還有剩，他昨天起床想簡單吃個午餐，就將粥加熱並配上黃金泡菜。沒想到一時沒注意，竟把自己的舌頭當作食物，直接咬了下去，舌頭立刻出現一道又深又大的傷口。

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他急忙拿衛生紙擦拭，但過了30分鐘，鮮血依舊不受控地狂流，無奈之下只好上網求助：「我就問，舌頭血流不止怎麼辦？」

見到Gino舌尖上的傷勢，粉絲心疼不已，也熱心給予各種建議：「到西藥房買專門咬破舌頭的藥膏來擦或者西瓜霜先止血」、「抹藥會吃掉，睡前喝口水再抹，咬紗布舌頭往上顎頂住，不然就咬冰塊，還是止不住可能先請醫生開凝血劑」、「冰敷，用冰水含著就好」、「可以縫線！家人有一次吃口香糖咬到舌頭血流不止，去看牙醫把傷口縫起來！」。

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