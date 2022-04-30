台凍齡女神徐曉晰上海封城隔離28日 貼圖揭竟收到呢樣嘢做物資
撰文：聯合新聞網
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擔任MTV音樂頻道VJ為人熟知的藝人徐曉晰，因上海封城過著隔離生活，也常在社群平台分享封城日常。
28日她曝光一張照片，表示自己收到不曾買過的物資有些苦惱……
看不出已53歲獲封「正能量凍齡女神」 上海隔離突收到這份物資嚇一跳（點圖放大瀏覽）▼▼▼
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徐曉晰表示目前在上海封城已28天，封城至今收過最特別的物資竟是「白白肥肥」的豬大腿，她收到後相當苦惱，但為了不浪費食物決定親自挑戰做成料理。
而她煮完後也相當得意PO上照片，大讚看起來很美味，為了搭配豬腳她還特地做了酸菜，直言這次的料理相當成功，「疫情果然激發潛能啊」。
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