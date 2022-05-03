好人好事｜台女無錢坐車險錯過愛犬最後一面　幸得好心男子贈車票

一百元，已經可以買到「圓滿」。有台灣網民發文，稱日前打算從學校坐車回家照顧愛犬，「狗狗很老了，可能隨時都會過世，我怕我會錯過牠」。但她到了車站才發現錢包沒錢，如果去提款就會錯過這班車，而且坐下一班又太晚太累，便打算返回學校，下周才回家。這時，1名陌生男子幫她買了車票，亦全靠這一舉手之勞，她才見得到愛犬的最後一面。因為就在她回家的翌日，愛犬就離世了。



樓主在討論區指全靠該名陌生男子給她錢去買車票，否則她會錯過愛犬的最後一面，從而終生抱憾。她表示對方已不再是「陌生人」，而是自己和狗狗的「恩人」。（Dcard討論區圖片）

該名台灣女大學生在Dcard以「這位先生用一百塊買到我和狗狗的最後一面」為題發帖，稱其平日住在南投的大學宿舍，很少回台中的家。家中除了父母，還有1隻狗。上月29日晚上得知爸媽不在家，因為怕年邁的狗沒人照顧，她決定收拾行李從學校回家。

惟買車票時，她發現錢包剛好沒錢，又不能刷卡，車子又快到站，「如果去領錢坐下一班，到家可能就快11點」。由於家中的狗年紀很大，隨時壽終正寢，但她又太勞累，不想夜歸，正考慮不回家時，旁邊1名陌生男士拿出一百元台幣（約27港元）給她買車票，解了她的燃眉之急。男子表示不需要她轉帳還錢，2人簡單聊了幾句各自養的狗狗，她就和男子道別上車回家。

該女生表示狗狗最終在翌日（30號）離世，慶幸的是她能陪牠走最後一段路，如果當時選擇不坐車回家，就會錯過愛犬最後一面，抱憾終生。她想透過網上發文，尋找當時幫助她的「恩人」，好好向對方道謝，「決定發這篇文，希望您知道您的一百塊，買到的是我見我家狗狗的最後一面，現在您已經不是陌生人了，是我跟狗狗想報恩的人」。

帖文引來網民熱議，大批網民表示非常感人，「看着看着就濕了眼眶」、「破防了，淚目」。亦有人表示好人有好報，「相信狗狗在天上也會感謝這位好心人的！」、「把這份溫暖傳遞下去，是對這位先生最好的報答吧」。

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薯仔是隻救援犬，主人大讚牠很懂保護家人。（wjactv新聞截圖）

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