長洲小食店出租狗仔被斥虐畜　店主一句解釋更嬲　網民意見兩極

毛孩不是玩具，請善待！長洲1間小食店被發現提供出租狗仔服務，每小時50元，因而引起網民猛烈批評不人道，並湧至其facebook專頁留言要求交代，惟店主竟以「玩下，抗疫疲勞」回應，令大眾更加憤怒，並將帖文轉發至多個群組，呼籲不要租狗。最終專頁消失，前離島區議員兼當區居民梁國豪引述店主表示，已知錯有悔意，承諾一定不會虐畜。



梁國豪日前在FB專頁發帖上載2張照片，只見長洲某小食店外擺放了1個紙箱，內裏放着1隻黑色唐狗BB，紙箱寫上「狗仔時租 50/時 免按金」。梁國豪怒斥「真係黐咗線，睇住張相以為去其他國家」，又指即使出租狗狗未必犯法，「你點確保租狗人士有照顧隻狗仔呢？」，並呼籲大家切勿租狗，「請以領養代替買賣」。

長洲1間小食店被發現提供出租狗仔服務，每小時50元，因而引起網民猛烈批評不人道。（梁國豪FB圖片）

帖文隨即引起極大迴響，不少網民都湧入涉事小店的FB專頁留言批評並要求解釋，店方留言回覆「玩下，抗疫疲勞」，惟網民不收貨，甚至更加憤怒，將帖文再轉發至更多群組。最終該專頁突然消失，懷疑已被刪除。

有愛護動物人士表示，該唐狗仔由店主領養，已有義工聯絡領養人立即把狗狗帶回家中，並警告再有發現，會收回狗仔。梁國豪事後亦發文表示，店主已跟他聯絡，並稱知錯有悔意，承諾一定不會虐畜。梁國豪又指未來6個月都會跟進狗狗情況，再向大家報告，並已將早前的帖文刪掉。

梁國豪事後發文表示，店主已跟他聯絡，並稱知錯有悔意，承諾一定不會虐畜。（梁國豪FB截圖）

不過事件仍引起網民熱烈討論，有人認為將領養的狗出租是不負責任，「唔係樣樣嘢都可以玩下同埋唔小心！生命係最唔可以攞嚟玩下！」、「可以諗到拎隻寵物出嚟出租，呢類人唔應該養寵物」，而且未能肯定租用狗狗的人會善待牠。

但有網民相信出租服務只是讓其他人體會一下帶狗散步，其他國家都有類似體驗，「日本租過一小時體會幫狗剷屎同俾狗拉住我散步」，有人直指「有咩問題，嗰啲貓cafe咪又係用動物搵錢」。

有網民早前在facebook群組上發文，指將軍澳有有狗主沒有為狗隻繫上狗帶，令狗隻在馬路上遊走，情況十分危險。有鐵騎士目擊情況之後尋找狗主，勸喻對方照顧好狗隻，但狗主卻稱「佢識行馬路」，「車到佢我畀1000蚊你」，令鐵騎士感到難以溝通，於是放棄離開。後來，鐵騎士再次見到同一隻狗，而且情況同樣危險，於是發文問網民可以如何幫助到該隻狗狗。



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