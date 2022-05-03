無綫新聞APP凌晨連續推播20訊息　網民齊估原因：你個嘢壞咗呀？

無綫新聞的手機應用程式今日（3日）凌晨零時左右，接連推播多條包括繁體及簡體字訊息，大部份為內容奇怪或無意義內容，總數達20個。同一時間，無綫新聞的網頁亦一直顯示「目前沒有相關新聞內容」，至零時30分後始回復正常。事件旋即引來網民討論，紛紛猜想程式「失常」的原因，又笑言「你個嘢壞咗呀？」。

無綫新聞凌晨2時指，就應用程式發出多次奇怪的內容推送，無綫資訊科技部已立即展開跨部門調查，及跟進系統是否受到人為破壞，亦就事件聯絡警方。



無綫新聞的手機應用程式疑似失常，於周二(3日)零時左右起接連推播訊息，大部份為內容奇怪或無意義內容。（網上圖片）

今晨（3日）約零時，無綫新聞應用程式突然推送多條訊息，首先是一個網址，其後開始出現奇怪訊息，如「yooooooo」、「test」及「hihi」，之後更有「李家超見記者」及「【直播中】李家超見記者」，令人不明所以。

不過最離奇的是，程式之後推送多個簡體字訊息，如「堅持一國兩制基本方針！」、「愛國者治港！」，「比家超見記者」等，並有1組英文字，有指是推送密碼，未知因何流出。一共約20個訊息，在約10分鐘內發送至全港已開啟訊息通知的程式用家。

相關訊息極速引來網民討論，不少人將推送訊息截圖，紛紛估計「失常」原因或與負責資訊科技的部門或是黑客有關，「99%係有IT用production 當咗 testing場，佢聽日應該要開始搵工喇」、「笑死，全港有apps嘅人都會收到」、「係咪IT last day玩嘢」、「唔使諗咁複雜，可能只係唔記得logout firebase console」、「似比人hack或者有人唔妥tvb IT部，正常紅日呢個鐘數無人仲做嘢啩」

亦有熟悉應用程式運作的網民估計，首個錯誤推送的網址有機會是無綫新聞推送訊息網址，公開後遭他人入侵並推送其後的意義不明訊息，「好似條友最開頭就貼咗條link出嚟」、「俾人hack到出notification條API」、「應該係UAT場api黎，我諗出街app錯settings」、「喂你個嘢壞咗呀」。

無綫新聞凌晨2時報道，指就應用程式發出多次奇怪的內容推送，無綫資訊科技部已立即展開跨部門調查，及跟進系統是否受到人為破壞，亦就事件聯絡警方。

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