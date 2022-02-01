汪明荃賀年節目寫揮春　1個字勁似粗口「X」超震撼　網民出手解謎

新年流流，一家人圍坐觀看新春節目是不錯的活動，但昨晚（31日）無綫電視歲晚倒數節目卻出現令人嘩然一幕！一向愛好書法的汪明荃（汪阿姐）在節目中即席揮毫，但寫上揮春的字跟某個常見粗口單字太相似，不少網民都截圖放上網分享，「個節目唔係合家歡嘅咩」，並笑指汪阿姐是否趁機表達不滿，「X得好呀！」。不過有聰明的網民就解答該字其實是「虎」的異體字，教大家如何欣賞，「阿姐識嘢」。



汪明荃在一張長型揮春上寫了「虎」字，惟字體與一般的「虎」字不同，驟眼看更跟粗口字非常相似。（無綫電視截圖）

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無綫昨晚播出迎新春節目《虎躍騰飛迎新歲》，其中一部分邀請了汪明荃即席揮毫，她首先寫了個「福」字，後來又在一張長型揮春上寫了「虎」字，惟字體與一般的「虎」字不同，驟眼看更跟粗口字非常相似，不少網民都被阿姐的「大膽舉動」嚇呆，「係咪送畀香港政府？」、「其實係咪一道符」、「有咩性暗示？」，又指怎樣看都看不出是「虎」字。

不過有網民則解答指，阿姐揮春上所寫的應是「乕」，為「虎」字的其中1種書法—董其昌草書的「一筆虎」。這寫法先寫第一筆平撇或短橫，跟左側豎撇連寫，再寫一短橫，然後順時針轉兩圈，最後以一筆長豎直下。有網民看完解答則表示，「長知識了」、「原來阿姐咁識嘢」，但亦有人指現代人都看不懂這些古字，只會引人誤會。

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