情侶吵架跳河被困片段瘋傳　女生踩男友身體上岸即走　結局超展開

情侶吵架分手，竟然可以做到這麼絕情？內地瘋傳一段影片，溫州一對情侶吵架分手，竟雙雙跳河被困，最終女方踩着男方的身體爬上了岸，頭也不回離去，男方則陷在河道淤泥裏無法離開，要靠消防員幫忙脫困。事件引來網民熱論，認為雙方還是分手較好，又指無論如何都不應跳河玩弄生命。



內地溫州一對情侶吵架分手，竟雙雙跳河被困，最終女方竟踩着男方的身體爬上了岸，男方則陷在河道淤泥裏無法離開。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發5月2日晚上，溫州一對情侶發生糾紛，女生喊着要求分手，男生卻不願意，於是女生就跳下河裏，男生也跟着跳下。

由於河裏滿是淤泥，女生竟踩着男生身體爬上岸，頭也不回離開，男生則因為陷在淤泥比較深的位置，而且身體較重，被困河裏無法離開。其間有民警見狀，上前想拉男生上岸但失敗，「一時拉不動他」，只好聯絡消防部門。

後來消防員到場，在男生身邊架起長梯，幫助男子脫困爬上岸。不過男生攀爬梯子時見到梯子明顯下陷，似乎險些難以承受他的體重。

事件成為微博熱搜，不少網民直指看到發笑，「對不起，忍不住笑了。要不還是分手吧」、「這是真上岸」、「這下同意分手了吧」、「我以為踩着屍體」。也有網民認為即使怎麼吵架也不能跳河，「要是出人命就完了」、「如果男人死了這女的不得背責任啊」、「把女朋頭逼到跳河還好意思？」。