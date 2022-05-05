台仙氣正妹示範快測爆紅　引網民不斷重睇　真實身份係女團成員！

台灣近日疫情升溫，民眾紛紛搶購快速抗原測試套裝。隨着更多人自行於家中檢測，衛生福利部疾病管制署製作了1段影片教民眾如何使用快測套裝，片中負責示範的長髮仙氣正妹引來網民關注，紛紛求「起底」、求社交平台Instagram帳號，大讚「大眼妹」、「求神人，我剛看到這廣告也覺得超正」、「防疫女神」。

有神通廣大的網民迅速搜出這名美女其實是台灣女團「AKB48 Team TP」的22歲成員林亭莉（IG：tingli_akb48teamtp），正面細看美貌還激似香港瑜伽導師兼過百萬追蹤的YouTuber林芊妤（Coffee），十足「餅印」般。



台灣女團「AKB48 Team TP」22歲成員林亭莉，近日擔任衛生福利部疾病管制署快速檢測教學片示範員，高顏值美貌吸引網民關注。（YouTube影片截圖）

有台灣網民近日於批踢踢（PTT）討論區以「防疫大作戰捅鼻孔正妹」為題發文，分享多張疾管署快篩教學片截圖，大讚示範的女子是位「白皙正妹」，求其他網民告知正妹的身份。有人迅速解答，指出片中正妹就是女團「AKB48 Team TP」的成員林亭莉。林亭莉於教學片中穿着米白色的公主袖上衣，水靈的大眼睛、雪白的皮膚引人注目，一頭黑色及肩長直髮仙氣十足，短短1分鐘的教學片成功吸引網民不斷重看又重看，YouTube的觀看次數多達逾4萬。有網民表示，「喜歡看她自己戳」、「一分鐘的影片我看了半小時，浪費我的時間」、「模特兒好漂亮」。

林亭莉亦有在Instagram發文推廣教學片，宣傳在家做快測，「一起防疫做到位 ，保護你我他！」，又表示非常榮幸能拍攝教學片，為民眾服務，她會與大家一起繼續加油。有粉絲說「飯隨偶像篩起來！阿莉好正！」、「阿莉連戳鼻子都這麼好看」、「這是我看過最有莉（利）的防疫宣導了」、「之前看到防疫廣告都自動忽略，謝謝阿莉讓我第一次仔細看完，而且還會期待再看」。

現年22歲的林亭莉是名泰雅族女孩，經歷了1年的秘密訓練，2020年以樂團「The Puzzle5」成員出道，擔任吉他手，曾出演電影《哈勇他們家》女主角。林亭莉不時於Instagram分享日常生活照片，工作時穿着短裙的樣子十分可愛甜美，單眼「電暈」不少網民，正面照還愈看愈像香港YouTuber林芊妤（Coffee）。

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林亭莉激似香港YouTuber林芊妤（Coffee）▼▼▼

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