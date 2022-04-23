名校美少女以第一名考入醫學系爆紅　突然床上素顏開直播驚呆粉絲

學霸正妹馮琪淯「小馮」2018年以高雄女中全校第一名考進台大醫學系爆紅，自然甜美的外型相當討喜，常常登上PTT美女板，她近日開始在Twitch平台上直播，素顏登場仍讓網友們眼睛為之一亮。



小馮剛開始在Twitch直播，就累積過萬名粉絲，有網友在PTT上發布多張截圖分享，「半夜開到剛剛早上9點，沒想到素顏還是蠻正的」。

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小馮以素顏亮相，同時有超過千人在線觀看，她也給粉絲造福利，在床上呈現出「男友視角」，曝光自己剛起床時會是什麼模樣。

不少網民留言表示，「真的才色兼備，EQ也高」、「比一堆塑膠臉好太多」、「智慧與美貌兼具，真的很頂」、「素顏這樣真的無敵了吧」。

也有人認為，高學歷的小馮也選擇開台直播，「發現開台比當醫生賺錢了嗎」、「知道醫生薪水不夠了吧」、「不愧是台大的，真聰明，知道直播比較好賺」、「懂得把流量變成收入，聰明的女生」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】