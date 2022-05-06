恐怖！待宰豬發惡　劏豬佬慘遭踢入滾水盆　全身65%二度燙傷

動物在生死存亡之際，可能會拼盡全力絕地反擊，以爭取一線生機！陝西省西安市日前發生了1宗劏豬意外，1名七旬翁準備好大盆滾水然後擬屠宰豬隻，惟豬隻拼死反抗起腳猛踢，劏豬翁整個人被踢到跌進熱水盆中。縱然他馬上跳出，及時打電話叫救護車並脫掉衣服，可是因為法替傷口做緊急處理，當地醫院又無法處理如此嚴重的燒傷，只好安排他轉院搶救，過程中其傷勢逐步惡化，陷入昏迷。醫生判斷傷者全身有65%面積燙傷，大多為二度燙傷，幸終救治後無住性命，現正留院觀察。



西安1名王姓長者在宰殺豬隻的過程中，被劇烈掙扎的豬踢了一腳，失去平衡摔入了裝滿滾燙熱水的水盆中，導致全身共有65%二度燙傷，自行叫救護車協助，等待送院期間一度休克。經治療後，現已甦醒。（資料圖片）

根據內地媒體報道，西安市1名71歲王姓男子日前在家中殺豬，為了方便處理，他事先準備了大盆滾燙的熱水，然後便到豬籠抓豬。沒想到屠宰期間，豬隻劇烈掙扎猛踹了他一腳後逃去，王翁失去平衡，繼而整個人跌進熱水盆中，強烈的燒灼感令他感到不妙，即時爬起來打電話叫救護車及脫去全身衣服。可是他沒有做任何緊急處理，只是原地等待救護車，而救護車把他送到區內就近的醫院，卻被告知因燒傷情況嚴重，院內處理不了，需要轉到大醫院。

救護車最初把王翁送到當地的醫院，但因其傷勢嚴重，該院處理不了，需要轉到西安國際醫學中心醫院。（《江蘇新聞》微博圖片）

王翁親述事發經過：

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當王翁抵達西安國際醫學中心醫院時已耽誤了2個小時，其傷勢逐步惡化，甚至曾陷入休克。該院的燒傷與疤痕修復科醫生付德豐表示，院方為王翁緊急清創，他的背部、臀部、四肢、胸腹共有65%皮膚燙傷，大多為二度燒燙傷。因他未有即時處理燙傷處，又因轉院延誤病情，現時雖已甦醒，但肺、胃、腸道水腫，仍需密切監測。

（綜合報道）

豬撞人！男子遭豬撞落河道 人豬同被困靠消防解救 內情超無厘頭

豬不會無緣無故撞人吧？安徽1名男子日前行過河邊時，見到有隻豬來走來走去，他竟然「忽發奇想」走近想攔下豬隻。未料這隻豬不好惹，蠻力一衝就將男子撞落河道，但因衝得太盡，結果連豬也掉下去，人豬同被困。

消防接報到場，發現男子腳部受傷動不了，豬隻趴在他身旁，先將他救出及安排送院，然後還要返回河道，花一番工夫把豬救起。有網民直指出事原因實在太無厘頭，又指男子是「先撩者賤」、「活該」，竟不自量力想攔住一頭豬，結果自討苦吃，又大嘆消防員救人又救豬很辛苦，讚揚他們尊重生命，惟那隻豬很大機會「救上來就被吃了吧」，感慨生命真是充滿矛盾。



內地1名男子在河邊見到有豬走來走去，竟忽發奇想上前攔截，結果被豬撞落河道，最終人豬同被困。（中國消防微博影片截圖）