母親節｜媽媽養大3兒晚年被遺棄　絕望跳江獲救結局神展開

對於長者來說，子女的一句關心問候和陪伴，比起任何禮物更珍貴。內地流傳1篇警世文章，每逢母親節及父親節都會再被翻出瘋傳，勸告世人要孝順、多陪伴父母。

文章講述貴州省德江縣1名婆婆一手將3名兒子撫養成人至結婚生子，但年老後卻無人願意照顧她頤養天年，即使在街上流浪了1年多，仍然沒人理會。婆婆傷心欲絕跳江自殺，幸獲1名路經的伯伯相救，當知悉婆婆慘況後，已喪妻的伯伯便帶她回家照顧，且希望老來有一個伴，惟其兒子嫌棄婆婆的家勢，縱使兩老一起已10年，但一直被伯伯的兒子反對，父子關係也變得疏離。

直到伯伯80歲生日那天，兒子一句頂撞令伯伯當場氣絕身亡，卻又將錯誤套在婆婆身上，甚至將她趕出家門。婆婆難過地說，老人家的需求並不多，「不奢求子女天天陪伴，能有一句問候話就可以了」，隨後拿出伯伯所擬的遺囑並撕爛，哭說老伴已不在，擁有這些遺產有何用，隨後轉身離開。伯伯的兒子看着婆婆的背影，雙膝一軟跪在地上，嚎啕痛哭起來。



貴州1名婆婆一手將3名兒子撫養成人至結婚生子，但年老後卻無人願意照顧她頤養天年，一度絕望得跳江自殺，幸及時獲救。（GettyImages）

10多年前，被3名不孝子遺棄的婆婆跳江自殺，幸得當時在江邊做運動的伯伯救起來及帶回家。由於兩人各自的伴侶已離世多年，決定一起生活相依相伴，但伯伯的兒子對收留婆婆頗有微詞，因家裏突然多了1個人要養，先不說老人家多病痛要花錢治療，婆婆在農村還有3名兒子及不少孫子孫女，擔心他們會前來打擾。伯伯的兒子很反對兩老在一起，關係也變得疏遠，甚少再返老家探望爸爸。

直至伯伯80歲大壽那天，伯伯和婆婆的親人前來祝賀，由於兩老已一起生活了10多年，雖沒拿結婚證，但大家也幾乎認可兩人的關係，就連婆婆的3名不孝子也因受到伯伯收留婆婆一事影響，逐漸變得孝順起來。但伯伯的兒子心裏一直不接納，打從心底看不起這群農村人。

在安排賓客座位時，伯伯兒子出言不遜，導致雙方發生激烈爭吵，伯伯為息事寧人，勸自己的兒子要冷靜，一家人要互相體諒和尊重，原是一句公道話，兒子看在眼裏卻認為是有意偏袒外人，指責自從收留婆婆，爸爸就不把他放在眼裏，伯伯反斥「這10年來，他這個當兒子又盡了多少義務？」，爭吵間伯伯氣得摔了在地上，送院也沒搶救過來。

婆婆指出，老人家的需求並不多，「我們不奢求子女天天陪伴，能有一句問候話就可以了」。（Getty Images）

婆婆對於伯伯的離世十分傷心，一直默默守在屍首旁，3天不吃不喝不說話，面容憔悴不堪。伯伯兒子雖然懊悔，卻將罪責推到婆婆身上，甚至把婆婆趕出家門。婆婆只好收拾行李，離開前語重心長地說和伯伯在一起10年很快樂，「我們老年人需求的並不多，有一頓飽飯，有一個小窩，有一個能說話的人，就夠了。我們不奢求子女天天陪伴，能有一句問候話就可以了」。

婆婆抹了一下眼淚，從行李包拿出伯伯的遺囑說：「你父親說了，他如果先走，就把房子和遺產都留給我，讓我安心養老。如今他不在了，我要這些有何用？」隨後竟把遺囑撕爛丟在地上離開。看着婆婆的背影，伯伯兒子跪地痛哭起來。

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