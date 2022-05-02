固執母患癌聽天由命拒食藥做手術　女兒憂惡化求救 　網民教咁做

至親身患重病，為人子女一定日夜憂慮。有網民日前發文，指其母近日診斷出患癌，醫生認為「發現得早，跟足治療就可以醫返好」，但她的母親卻不願意進行藥物及手術治理，一心隨遇而安，令她着急不已，「阿媽得一個，咁拖落去好驚佢會惡化」。



有網民在討論區發文稱其母近日確診癌症，縱然醫生表示康復機會大但其母卻拒絕接受治療，令她擔憂不已。（《82年生的金智英》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱其母親近日確診第一期的胰臟神經內分泌腫瘤，醫生指因發現及時，康復機會大。可惜其母「勁固執」，不肯食藥、做手術，認為「生死有命，聽天而行」，令她擔憂不已，怕延誤病情。她在帖文轉述醫生的話，指有些病人一時無法接受患癌的事實，「驚做完連串治療都無用，所謂無希望就唔會失望」，只能耐心開解患者。她表示「乜都未做就放棄點得」，希望有網民能給予她意見，如何勸母親及早求醫。

有網民建議樓主帶母親到慈善機構接受專業的情緒輔導，排解不安情緒。（《機智醫生生活2》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主應尊重母親的意願，「條命係你阿媽自己，畀返佢決定」、「有人覺得生死聽天命，想死得有尊嚴」。大部分人則認為「為人子女要盡最大力量去幫她」、「點都要帶佢去醫」，建議樓主帶母親到慈善機構尋找專業人士協助，避免關心則亂，反而激起母親的抵觸情緒。

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