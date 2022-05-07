修車工為推土機輪胎充氣　同事「壓6下」突爆炸　2人炸飛當場慘死

車胎充氣時爆炸時有發生，甚至造成人命傷亡！印度恰蒂斯加爾邦首府賴布爾（Raipur）日前發生恐怖修車事故，當地2名汽車維修場工人為推土機車胎充氣時突然爆炸，2人當場死亡。據警方上傳的閉路電視畫面，當時1人蹲在胎上充氣、另1人按壓車胎在檢查充氣量，壓了6下車胎突然爆開，2人同時被炸至彈飛的畫面十分嚇人。出事警區局長稱案件正循疏忽致死調查，疑與車胎事前受損或過度充氣有關，車場管理人員及車主都要受查。



維車工為推土機車胎充氣時，有同事行近按壓，警方稱他是在測試充氣情況，但其後發生爆炸，2人均死亡。（CCTV截圖／「 Santosh Singh」Twitter影片截圖）

事發於5月3日，賴布爾的Siltara工業區發生車胎爆炸意外，造成2人死亡。恰蒂斯加爾邦中部勒傑南德岡警察局長 Santosh Singh在Twitter上傳汽車維修場的閉路電視畫面，原本有5人在現場工作，其中1名工人蹲上巨型推土機的輪胎上充氣，其後有名橙衣員工用棒子敲打車胎測試充氣量，之後再有另1名黃衣員工上前用手按壓車胎6下，詎料車胎突然爆炸，2人被炸至彈飛。爆炸後現場塵土飛揚，爆出一些「碎片」，氣體久久才散去。

警告：事發畫面可能令人不安：

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警方相信工人按壓是檢查車胎內氣壓，爆出的塵土籠罩整個區域，2人被彈至半空，着地後當場死亡。2名慘死工人分別叫Rajpal Singh 及Pranjan Namdev ，均來自中央邦，被彈飛約5呎高，疑遭車胎砸中致大量出血致死。

事件現循疏忽致死調查，警方未交代出事原因，懷疑涉及管理疏忽，車胎所屬車主也被問話。警方將用探測儀器檢查出事車胎事前是否已損毀或充氣過量才肇禍。

（綜合）