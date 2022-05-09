母愛真偉大！貓媽媽叼孩子闖急診室求救爆紅　醫護一個舉動超暖心

【母親節2022】母愛無分物種！土耳其1家醫院日前發生了動人一幕，有1隻流浪貓越過人群闖進急症室，嘴上還叼着1隻狀似虛弱的幼貓，似乎是想向醫護人員求助，望有人能救救貓孩子。醫護人員則蹲下身檢查貓咪狀況，並給貓媽媽一些食物享用。如此有靈性的舉動令該隻貓媽媽在網絡爆紅，有網民直指「這真的很美好」、「貓咪都有人類的感情」、「母愛多好」。



土耳其1家醫院日前發生了動人一幕，有1隻流浪貓越過人群闖進急症室，嘴上還叼着虛弱的幼貓，似乎是想向醫護人員求助，望有人能救救貓孩子。（Twitter）

Twitter於4月27日起瘋傳多張相片，有土耳其網民在伊斯坦堡1家醫院捕捉到感人一刻，有人留言「今天我們在醫院的急症室時，1隻貓嘴裡叼着小貓衝來」。

從照片見到，貓媽媽邊叼着虛弱的幼貓邊走到醫護人員前，看似希望人類幫忙查看自己孩子的狀況。醫護人員們則停下腳步並蹲下身檢查貓咪母子，並給了貓媽媽一些食物，而貓媽媽一直陪伴在幼貓身邊，狀似不讓孩子離開自己視線。

綜合外媒報道，貓母子目前健康情況良好，已交予獸醫照料。靈性舉動令該對貓咪在網絡爆紅，有網民直指「這真的很美好，祝福拯救這隻小貓的獸醫」、「貓咪都有人類的感情」、「母愛多好」、「我們都是地球上的生物，無論大小種族」。但亦有網民認為，母貓只是在尋找安全地方。