水獺反殺鱷魚影片瘋傳！水獺連環咬+神反應　鱷魚被咬到崩潰投降

大自然果真充滿意想不到的畫面！近日網上瘋傳1段「水獺反殺鱷魚」影片，非洲贊比亞（Zambia）1隻水獺竟然「膽生毛」挑戰體型比自己大數倍的鱷魚，不但多次成噬咬對方尾巴和身體，還「神反應」躲過攻擊，小水瀨戰勝巨鱷的賽果令網民們嘖嘖稱奇。



近日瘋傳一段「水獺反殺鱷魚」影片。（影片截圖）

綜合外媒報道，21歲男子伊恩（Iain McDonald）早前在贊比亞卡富埃國家公園（Kafue National Park）意外拍下這段影片，畫面見到１隻長約2.5米的鱷魚正在河邊悠閒曬太陽，旁邊卻有1隻水獺徘徊。雖然鱷魚的體型比自己大數倍，但水獺毫無懼色，對準鱷魚尾巴就狠咬一口。鱷魚被咬大怒，張開血盆大口反擊，惟水獺靈活地輕鬆避過，再策動突襲，成功咬中鱷魚身體，並再次「神反應」避開對方反擊。

Round 1：

Round 2：

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鱷魚毫無辦法。只有待在原地「投降」，水獺卻突然掉頭走到鱷魚面前喝水，之後便走入灌木叢內離去。

伊恩形容水獺的行為是在「玩火」，但難以想像牠會為了樂趣賭上性命，估計水獺攻擊鱷魚的原因是想保護年幼水獺安全。惟他補充，永遠無法預料大自然會及發生什麼事情。

伊恩形容水獺的行為是在「玩火」，但難以想像牠會為了樂趣賭上性命，估計水獺攻擊鱷魚的原因是想保護年幼水獺安全。（示意圖／網上圖片）

影片於網絡熱傳，不少網民直指事件驚奇，「水獺：當俺吃素的？」，也有網民指出，水獺其實十分兇猛，「水獺會吃幼鱷魚，多隻水獺也會合作攻略成年鱷魚」、「水獺是鱷魚的天敵哦」。