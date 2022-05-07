3野豬「反殺」獵豹狂啃咬？遊客拍下震撼影片瘋傳　真相卻大反轉

大自然既美麗又殘酷，印度泰米爾納德邦有遊客拍到3頭野豬在山路啃食豹子的畫面，認為是獵豹捕食失敗被3隻野豬合力反擊撲殺，野豬不停啃咬及撕扯豹子，畫面震撼網民。不過，有記者追查後揭發，其實那隻1歲的雌豹是被車撞死，而非被野豬所殺，當地森林部門指，野豬在雌豹死後才去吃腐肉，更擋在路中心導致大塞車。由於事發地段屬野生動物保護區，當局正翻查閉路電視找出涉事車輛。



有旅客上傳3隻野豬啃食獵豹的影片，不少人以為是野豬捕食獵豹。（Twitter影片截圖）

5月4日，Twitter瘋傳1段野豬在山上公路獵殺豹子的影片，3隻野豬在路中心「蹂躪」獵豹，瘋狂啃咬及撕扯其身體，有人認為是野豬捕食獵豹。事件發生於泰米爾納德邦山城科代卡納爾（Kodaikanal），該處有「森林的禮物」（The Gift of the Forest）美譽，是印度的度假聖地，夏季以來每天有數百車輛駛入山區車站。影片令網民震撼不已，並惹起媒體注意，惟當地記者追查後，揭發該頭1歲雌豹其實是被車撞死。

畫面可能令人不安：

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豹子被撞斃後，3頭野豬才走到路中心啃食獵豹屍體，更令後方出現大塞車。最後有森林部門人員到場將獵豹屍體移走，而有遊容拍下野豬啃食獵豹的畫面上傳，令網民震撼不已，影片隨即被瘋傳。森林部門指，出事路段屬西高止山脈的野生動物保護區內，晚上公路會有大量野生動物出沒，現正追蹤涉及撞死獵豹的車輛， 因目前是旅遊旺季，公路往返的車輛非常多，當局正嘗試翻查附近閉路電視片段，尋找涉事車輛。

森林部門人員續指，野豬天生是吃腐肉的動物，平日會以任何死去動物的屍體為食，過去也曾出現野豬啃食森林地區人類屍體的事件，故不足為奇。由於當地夏天太熱時，獵豹會四出遊走尋找水源，這隻已是區內第12隻在高速公路亡命的獵豹。

（綜合）