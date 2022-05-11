女生確診累全區封控　社區群組道歉反被「接龍安慰」：一起捱過去

不幸染疫竟然需要道歉？日前河南鄭州韶苑出現確診病例，令小區需要整體封控，該名確診的女生事後在小區群組內不停道歉，自責影響到所有鄰居日常生活，未料竟收到鄰居們「接龍安慰」，紛紛替她打打氣，又告訴她不需要內疚等。事件引來網民熱議，更一度衝上微博熱搜的第一位，大讚區內人是「中國好鄰居」，我感受到了溫暖。



河南鄭州韶苑出現確診者後整區封控。（微博影片截圖）

內地部分區域出現病例後要「封控」處理，日前河南鄭州韶苑因出現確診病例，整區需封控抗疫，而該名確診女病人更因此在社區群組內道歉，認為自己連累了鄰居，但鄰居們的反應卻令網民們暖翻。據網上流出的群組訊息，女生在群組內坦白自己就是確診者，「大家非常抱歉，是我和我男朋友確診了，他在京莎廣場上班所以感染了，今晚我們就會被接走，非常抱歉給大家帶來麻煩」，之後不停說「真的很不好意思」。

+ 1

不過，鄰居見到女生道歉後，居然出現「接龍安慰」畫面，連忙說「沒關係」、「早日康復」、「沒事沒事，小姐姐加油」，「沒事沒事不用愧疚，疫情嘛一起捱過去就好了」，認為她是已經自發報備了，染疫沒人會想得到。

訊息在疫情下暖爆，流傳到微博後一度登上熱搜第一位，網民都讚她的鄰居相當有質素、「雙方都是有教養能共情的人」、「我看到了寬容，善良這憐憫，我感受到了溫暖」。部分網民認為這某程度反映了社會價值判斷，像是確診就等同沒遵守國家防疫政策所致，但事實上密切接觸者和染疫者都不是自己自願，沒理由要道歉，「這才是鄰里間該有的樣子」，又指那些針對染疫鄰居的人，「有些自私自利的鄰居言行應該收斂了」。

（綜合）